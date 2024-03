Bufera in Formula 1, ecco Schumacher: accuse fortissime

Le accuse pesantissime direttamente dalla bocca di Schumacher: nuovo polverone per la Formula 1, stavolta è grave.

Agli organizzatori ed agli sponsor principali della Formula 1 non dispiacerà quello che sta succedendo in queste settimane. Che se ne parli bene o male, purché lo si faccia, il movimento legato alle velocissime monoposto è spesso in prima pagina in queste ore ed anche se per un polverone di cui un protagonista in particolare non ne andrà fiero, può andar bene lo stesso.

Ovviamente non ne sarà contento il diretto interessato, Christian Horner, così come non lo sono affatto i vertici della sua scuderia, la Red Bull. I campioni del mondo in carica hanno dovuto prendere delle decisioni importanti nelle scorse ore ed il fatto di essersi schierati col proprio Team Principal nonostante le accuse a sfondo sessuale non è piaciuto a tanti.

Ultim’ora Schumacher: accuse fortissime

Ci sarebbero persino crepe interne ora, proprio nella scuderia di Milton Keynes e questo quando siamo soltanto alla seconda settimana del nuovo campionato. Potrebbero lavorare ancora tutti insieme per portare Max Verstappen a vincere l’ennesimo Mondiale di fila per poi disunirsi, quelli della Red Bull ed il primo ad andarsene potrebbe essere proprio il pilota olandese. Lo seguirebbero, stando alle voci, sia Marko che Newey.

Uno dei principali accusatori di Horner è stato il padre di Mad Max, nonché ex pilota di F1, Jos Verstappen. Ebbene un grande ex pilota poche ore fa gli ha fatto praticamente da eco. Parlando infatti a Sky Sport Germania, anche Ralf Schumacher ha fatto intendere di voler prendere una posizione sulla vicenda, dicendo così a proposito di Horner: “Non ho ancora sentito scuse, in nessuna forma”.

Così, proprio l’ex rivale di Jos in pista, ora si schiera con l’olandese. Ricordiamo che la carriera del fratello minore dei due Schumacher, durò dal 1997 al 2007. Il tedesco ha poi continuato il suo discorso ammettendo: “Ora si dice che tutti vogliono farlo fuori. Vengono diffuse delle voci e sembra che ci sia un fondo di verità. Altrimenti, le riviste più note non direbbero la stessa cosa e Jos Verstappen parlerebbe troppo di ciò che è successo”.

Secondo Ralf Schumacher, Horner ora dovrebbe comportarsi con più discrezione. Si vede, secondo il tedesco, che in realtà il dirigente britannico non ha poi così tanti amici all’interno della Formula 1 e questo dovrebbe farlo riflettere.