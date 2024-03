Cala il gelo in pista, tutto confermato: addio Verstappen

Max Verstappen sembra sempre più vicino a lasciare la Red Bull: clamorosa indiscrezione, è tutto confermato

Sono ormai tre anni che la Red Bull si gode il pilota più veloce della Formula 1. Campione del mondo nel 2021, 2022 e 2023, Max Verstappen sembra aver chiarito pure quest’anno che sarà difficile, forse impossibile, batterlo. Ma intanto spuntano conferme per un clamoroso addio.

A Gedda si è superato, dominando dall’inizio alla fine il GP davanti al compagno Perez e ad un rinfrancato Leclerc: per il futuro del pilota olandese, però, sono calate delle ombre davvero scure riguardo alla sua permanenza in Red Bull.

Il caso che ha coinvolto il Team Principal Christian Horner, accusato di aver molestato una dipendente della scuderia, ha spezzato equilibri molto delicati all’interno del team anglo-austriaco.

Lo stesso Horner, che non ha subito finora alcuna conseguenza, potrebbe essere decisivo per il futuro di Verstappen lontano dalla Scuderia di Milton Keynes. Il papà di Verstappen, Jos, non aveva utilizzato mezzi termini per parlare del ‘guaio’ causato da Horner e che aveva compromesso la serenità nel team.

“Se non dovesse andare via, il team rischierebbe di esplodere”, è solo uno degli avvertimenti lanciati da Verstappen senior. Horner però, in seguito all’averla ‘passata liscia’ può dover fare i conti con l’addio di Verstappen: pare infatti, da giorni, che ci sia una rottura tra le parti.

Pare infatti che il pilota olandese stia cominciando ad essere corteggiato con forza dalla Mercedes. Ma gli scenari in vista del 2025, sono molteplici: la quasi certezza parla del tre volte campione del mondo lontanissimo dalla Red Bull.

Red Bull, Verstappen se ne va: “Sta trattando”

Secondo quanto riportato in esclusiva da ‘F1.news.eu’, Max Verstappen avrebbe nelle scorse ore avuto un colloquio con la sessione austriaca della Red Bull per comunicare l’intenzione di lasciare il team nel caso in cui Horner dovesse essere confermato.

Il suo futuro sarà legato a doppia mandata con quello di Helmut Marko. Pare possa essere la Mercedes la prossima destinazione di entrambi, con Marko che diventerebbe responsabile dell’Academy Mercedes insieme a Toto Wolff.

Parallelamente, il polverone intorno a Horner potrebbe portare ad un terzo clamoroso e pesantissimo addio: quello di Adrian Newey, colui che ha progettato la Red Bull tre volte campione del mondo.

Pare che da un lato possa esserci la Ferrari, opzione assai stimolante per Newey con Vasseur alla guida del team. Dall’altro la Aston Martin che gli concederebbe uno stipendio da urlo mettendolo in cima anche ad alcuni progetti per vetture da strada.