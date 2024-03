Il momento del Barça: assenti di lusso e Xavi sulla graticola. Ecco cosa può succedere

Sarà un Barcelona decimato quello che contenderà al Napoli il passaggio del turno verso i quarti di Champions League. Alla lunga lista di indisponibili, composta da profili di livello assoluto come Balde, De Jong, Gavi e Pedri, va aggiunto anche Ferran Torres. L’attaccante non ha infatti preso parte alla rifinitura odierna e la sua presenza contro i partenopei è considerata improbabile dalla Catalunya. Sarà una squadra rimaneggiata ma comunque di altissima qualità, con le quotazioni di Joao Felix in deciso rialzo per partire dal primo minuto nella composizione del tridente con Lewandowski e Lamine Yamal.

XAVI, NOVANTA MINUTI DECISIVI

Se il Napoli ha affrontato una porzione di stagione molto travagliata, con ben tre allenatori alla guida dei partenopei nella stagione in corso, i blaugrana non stanno meglio. La partita contro i campioni d’Italia in carica potrebbe infatti risultare decisiva anche per la permanenza di Xavi nell’immediato sulla panchina blaugrana. In caso di eliminazione il cambio della guardia potrebbe essere inevitabile fin da subito e senza attendere la fine della stagione. In quel caso sarebbe molto probabile la soluzione interna, con Rafa Marquez principale indiziato come traghettatore in vista della scelta per il futuro che in casa Barcellona non è ancora stata presa.