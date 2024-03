In Ferrari con Hamilton: super colpo dalla Mercedes

La Ferrari tenta il colpaccio in vista della prossima stagione: a Maranello con Hamilton, doppio addio Mercedes

Il presente sembra promettere bene anche se, al momento, pare non bastare per impensierire le Red Bull di Verstappen e Perez. In casa Ferrari, però, si lavora senza sosta per dei rinforzi che arriveranno a Maranello dalla stagione 2025: e non si tratta del solo Lewis Hamilton.

Il 39enne di Stevenage è stato solo il primo passo verso una serie di cambiamenti importanti, atti a rinforzare il team della ‘Rossa’ ricercando nuovi modi per tornare al successo. Il pilota inglese ha spiazzato tutti oltre un mese fa, quando è stato ufficializzato il suo passaggio in Ferrari a partire dal 2025. Al suo fianco ci sarà Charles Leclerc, tra i più forma di questo inizio di stagione nonostante lo sfortunato esordio in Bahrain a causa del guaio coi freni.

Il futuro sembra quindi iniziare a prendere forma con delle premesse niente male che possono far ben sperare i tifosi della ‘Rossa’. Servirà attendere, però. La strategie sono in atto ed il Team Principal Frederic Vasseur è pronto a limare quella che pare già adesso essere una macchina competitiva: per l’anno prossimo, è in arrivo un nuovo grande colpo.

Dopo il caso Horner in Red Bull è spuntata la clamorosa l’ipotesi Adrian Newey per la Scuderia di Maranello, con la ‘mente’ dietro la macchina di Milton Keynes che non ha mai nascosto l’ambizione di lavorare per la Ferrari, ma anche con il sette volte campione del mondo ora al suo ultimo anno di Mercedes.

Intanto, proprio dalla scuderia tedesca, è in arrivo un vero e proprio colpaccio: approderà a Maranello insieme ad Hamilton.

Arriva con Hamilton nel 2025: Mercedes beffata

Il Team Principal della Ferrari, Frederic Vasseur aveva garantito rinforzi: e così accadrà da qui ai prossimi mesi. Da altre Scuderie arriveranno pedine fondamentali per lo sviluppo della prossima macchina: occhi, ancora una volta, in casa Mercedes.

Vasseur e Toto Wolff, Team Principal della Mercedes, sono grandi amici da tanti anni. Ma ciò sembra non aver fermato la Scuderia di Maranello dal firmare un secondo clamoroso scippo dopo Hamilton. Secondo ‘F1ingenerale.com’, il francese ha già soffiato a Wolff Jerome D’Ambrosio, suo braccio destro.

Il belga attualmente è il responsabile dei piloti per il Team di Brackley ma in passato è stato pure vice direttore della Venturi Racing in Formula E. Per il manager austriaco quella di D’Ambrosio è stata fino a questo momento una figura fondamentale che lo ha accompagnato negli ultimi anni.

Potrebbe, in Ferrari, finire per rimpiazzare Mekies anche se non è ufficiale. L’ex ds della ‘Rossa’ si è trasferito a Faenza nella Racing Bulls ed è attualmente stato sostituito alla Ferrari da Diego Ioverno.