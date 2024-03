Leclerc, l’annuncio è da pelle d’oca: “Arriveranno a breve”

Charles Leclerc dopo il Gran Premio dell’Arabia Saudita si lascia andare a un annuncio importante per tutti i tifosi della Ferrari

L’avvio di stagione in Formula Uno, come prevedibile, è stato nel segno della Red Bull. La scuderia anglo-austriaca, recente dominatrice della classe regina, continua ad avere una preponderanza totale. E nelle prime due gare dell’anno, sono arrivate due doppiette, due dimostrazioni di forza, che ribadiscono il ruolo di lepre dei campioni del mondo.

Max Verstappen continua a vincere, e non è una novità. Ennesimo successo per l’olandese, che si è messo in testa di frantumare qualsiasi tipo di record e di questo passo potrebbe anche riuscirci. Anche in Arabia Saudita, gara solitaria del tre volte campione del mondo, che non si è mai guardato le spalle, facendo corsa a sé. Alle sue spalle, il compagno di squadra Sergio Perez, che ha superato dopo pochi giri Charles Leclerc partito in seconda posizione.

Per il pilota della Ferrari, però, dopo i problemi accusati in Bahrain è arrivato il primo piazzamento sul podio della stagione. Un terzo posto da valutare in maniera positiva, con una gara solida. Non c’è stata, purtroppo, possibilità di avvicinare la seconda piazza nonostante i 5 secondi di penalità inflitti a Perez. Ma il monegasco si è tolto la soddisfazione, nel finale di gara a Jeddah, di siglare il giro più veloce. Uno degli elementi che possono far guardare al futuro con fiducia, dopo le prime due gare stagionali.

Leclerc e la Ferrari suonano la carica: l’annuncio del monegasco fa sperare

La terza gara si terrà tra due settimane in Australia. E in vista di quell’appuntamento, Leclerc appare piuttosto carico, come testimoniato dalle sue dichiarazioni a ‘Sky Sport’ dopo aver festeggiato il piazzamento sul podio.

“La Red Bull ne ha di più, soprattutto nelle fasi iniziali della gara – ha spiegato Leclerc – Dobbiamo capire come accendere le gomme morbide in qualifica e le hard in gara, ma sul passo siamo al livello in cui mi aspettavo. Mi sono sentito più vicino alla Red Bull, dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. Siamo il team che ha fatto il più grande passo in avanti. Sono sicuro che le soddisfazioni arriveranno a breve, arriveranno le vittorie e riusciremo a battere la Red Bull”. A Maranello e non solo, sperano che abbia ragione.