Michael Schumacher, ammissione da brividi in queste ore: cosa succede

Un messaggio davvero da brividi: i tifosi di Michael Schumacher senza parole, ecco cosa è successo

Il mondo dello sport non si è certamente dimenticato di lui. Michael Schumacher lo scorso 3 gennaio ha compiuto 55 anni e la Formula 1, la Ferrari in primis, lo ha celebrato. Ma intanto nelle scorse ore è giunto un messaggio decisamente inaspettato: tifosi commossi.

Sette campionati del mondo ed un talento al volante semplicemente irripetibile. Michael Schumacher è stato a lungo questo, prima di affrontare la sfida più difficile della sua vita. Una vita sconvolta in quel dannato 29 dicembre 2013 quando sulle nevi di Meribel, in vacanza con la famiglia, Michael cadde dagli scii incappando in un incidente apparso subito gravissimo.

Riguardo alle sue condizioni di salute, ora che sono passati oltre undici anni da quella data, gli interrogativi restano molteplici. Pochissimi hanno avuto modo di fargli visita per vedere come sta, tra questi il grande amico Jean Todt che ha ammesso l’inevitabile cambiamento nella vita dell’ex ferrarista.

Nelle ultime settimane prende sempre più corpo la possibilità, visto il (presunto) miglioramento del tedesco, che Schumi possa presenziare a fine estate al matrimonio di sua figlia Gina Maria. In una struttura adibita per ospitare le attrezzature necessarie (la villa di famiglia a Maiorca) Michael starà accanto alla sua piccola che convolerà a nozze.

Un momento toccante come sono state decisamente toccanti le parole di uno dei protagonisti della Formula 1 moderna, quello che – almeno sulla carta – sta provando come altri a raccogliere la pesante eredità di Schumacher alla guida della ‘Rossa’.

Commozione Schumacher: messaggio da brividi

Charles Leclerc non ha mai nascosto la sua ammirazione per il tedesco, che ha scritto pagine irripetibili nella storia della Scuderia di Maranello. Lo stesso Leclerc che ha ammesso ai microfoni del ‘Corriere’ di non aver mai pensato di lasciare la Ferrari: “È la mia vita“.

Una dichiarazione a cui andranno aggiunte delle prestazioni, delle vittorie, degne di uno dei suoi grandi idoli. Proprio quello Schumacher che, chissà, starà facendo il tifo per il talento monegasco e per la ‘Rossa’. Leclerc ha rivelato un dettaglio, un suo pensiero intimo che riguarda proprio Schumi e la Formula 1.

“Avrei voluto correre con l’idolo di mio papà, Ayrton Senna, e con Michael Schumacher“. Un rimpianto che non potrà, ovviamente, trovare una risposta sulla pista. Ma il pensiero del pilota monegasco che è tornato a rivolgere lo sguardo verso Schumi ha commosso milioni di fan sparsi per il mondo.