Mondo del calcio in lutto: addio a soli 30 anni

Una tragedia scuote il mondo del calcio: un trentenne calciatore è scomparso dopo un ultimo allenamento lasciando nella disperazione compagni, amici e famigliari

Ancora un dramma nel mondo del calcio. Nei giorni scorsi la scomparsa di un calciatore è arrivata in maniera terribile: il lutto ha gelato tutto il campionato. A nulla sono valsi i soccorsi per il trentenne che è morto dopo un allenamento.

Un vero e proprio shock per l’ambiente calcistico è arrivato nelle scorse ore: morire dopo una sessione di allenamento è una notizia che lascia senza fiato. La scomparsa ha fatto rapidamente il giro dei social network, e i tifosi hanno avuto un toccante momento di cordoglio per lui, cui si unisce anche quello degli sportivi in generale.

L’addio a soli trent’anni sconvolge i compagni di squadra e i familiari: Gabriele Di Vito è morto proprio giocando a calcio per uno strano scherzo del destino che non può lasciare insensibili. Dopo un ultimo allenamento, è scomparso per un malore il calciatore che militava nei dilettanti molisani con il Guardialfiera, in Prima Categoria.

Addio a un calciatore, una regione sotto shock

Di Vito era molto conosciuto per la sua esperienza e la sua professionalità: la sua scomparsa è stata un durissimo colpo per tutto l’ambiente calcistico in Molise. I soccorsi tempestivi, come riporta ‘Primo Piano Molise”, non hanno purtroppo evitato la tragedia. Lo staff della società ha effettuato su di lui un massaggio cardiaco e poi utilizzato il defibrillatore, ma il suo cuore ha cessato di battere. Il calciatore lascia una moglie e un bambino di due anni, il club si è bardato a lutto ottenendo subito il rinvio del match di campionato.

Anche la federazione calcistica del Molise si è stretta intorno alla famiglia, il lutto è esteso per tutta la regione. È stato osservato un minuto di silenzio per rendere omaggio al calciatore del Guardialfiera, che militava nella vicina Campomarino ed era molto stimato nell’ambiente.

Il cordoglio della sua città di residenza è arrivato sui social: “L’amministrazione e la città di Campomarino ricordano Gabriele, che non era solamente un calciatore ma soprattutto un giovane e capace imprenditore, insostenibile e affezionato figlio, fratello, compagno, padre per la sua famiglia. Partecipiamo con commozione e affetto al dolore incolmabile che ha colpito tutti i cari”. Numerose anche le testimonianze degli ex compagni di squadra e dei club molisani, che hanno ricordato la passione di Gabriele Di Vito. Non si separava mai dal pallone e dalla maglia numero 14.