Napoli, la chiave tattica e le difficoltà del Barça: ecco perché non è impossibile

C’è l’esame Barça da affrontare per il Napoli e per il suo tecnico Francesco Calzona. Una missione certamente complicata ma tutt’altro che impossibile da maneggiare e magari anche da superare. Del resto anche la stagione del Barcelona è stata decisamente travagliata, perché se da una parte i partenopei hanno cambiato per ben tre volte la propria guida tecnica, dall’altra i blaugrana hanno deciso di consumare il divorzio da Xavi al termine della stagione. Una separazione comunque dolorosa visto ciò che il tecnico ha rappresentato per il club nel suo percorso da calciatore.

CHIAVE TATTICA

La ricerca della chiave tattica giusta sta occupando la testa del tecnico del Napoli. Specie per le carenze difensive che i catalani hanno palesato in stagione. Questa mancanza di equilibrio a tinte blaugrana, suggerisce come un cambio di passo sulle corsie laterali possa risultare alla fine dei conti decisivo per mantenere alto lo standard di corsa e ribaltamento di fronte. Del resto a Calzona le soluzioni non mancano di certo, con la fisicità di Mazzocchi particolarmente indicata nel confronto con esterni come quelli del Barça, più dediti alla ricerca della giocata che al recupero una volta perso il pallone.

KVARA La sensazione emersa dall’ultimo turno di campionato è stata quella di avere ritrovato un Kvara quantomeno vicino ad uno stato di forma al top di gamma. La sua imprevedibilità, se ben innescata da un sistema di gioco organizzato, può essere la chiave di volta della partita qualora i partenopei dovessero essere in grado di reggere l’urto della sfuriata iniziale degli uomini di Xavi. È una notte da campioni, e il Napoli deve ricordarsi che al di là della stagione travagliata, nella sua rosa ne ha parecchi. E possono fare la differenza.