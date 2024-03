Roma, anche De Rossi può fermare la sua corsa: la chiave tattica del Franchi

Al Franchi contro la Fiorentina arriva il primo pareggio dell’era De Rossi.

Era effettivamente un’inversione di tendenza fin troppo netta quella dei giallorossi che fin qui nelle ultime 7 partite avevano messo in cassaforte 6 vittorie.

DDR sembra non volersi prendere eccessivi rischi, reduce e in vista del Brighton, ma disorienta gli avversari con un 433 che in campo si traduce in un 343 atipico. Il tentativo di sovraccaricare il lato sinistro della Fiorentina con Angelino spostato a destra si rivela fallimentare, con lo spagnolo che rispetto alle ultime gare è sembrato maggiormente in difficoltà.

Nella ripresa la Roma torna alla difesa a quattro che porta gli esterni della Fiorentina ad avere inevitabilmente carichi di lavoro più importanti, ma la partita viene indirizzata da errori inattesi che consentono di categorizzarla come la peggior prestazione dell’era De Rossi.

Dal primo minuto si è rivisto Llorente, a segno nella rete del 2-2 consentendo di salvare parzialmente 90 minuti tutt’altro che positivi da parte sua.

Dal punto di vista della classifica è un pareggio che non sconvolge la corsa Champions, considerate anche la sconfitta del Bologna e il pareggio dell’Atalanta, ma in vista dell’impegno in Europa contro il Brighton, azzerare e ripartire meglio sarà fondamentale.

Ylenia Frezza