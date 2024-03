C’è riuscito solo Sinner: il dato sul campione è mostruoso

Jannik Sinner continua a vincere e convincere. I risultati del tennista azzurro in questo 2024 sono a dir poco mostruosi

Sono ormai diversi mesi che il tennista altoatesino Jannik Sinner ha un ruolo primario nel circuito Atp. L’azzurro batte chiunque, sia giovane talento in rampa di lancio, sia Top 5 affermato ed è un tennista totalmente diverso rispetto a quello che ammiravamo solo – ad esempio – a metà 2023.

Numero tre al mondo Sinner sta regalando spettacolo anche ad Indian Wells dove ha allungato la sua striscia di vittorie a quota 17 ed è diventato il tennista italiano a vincere il maggior numero di partite consecutive nella storia, scavalcando cosi Adriano Panatta. Record su record, vittorie su vittorie, Jannik non ha alcuna intenzione di fermarsi e i tifosi non possono far altro che esultare.

In questo 2024 Sinner ha vinto due tornei importanti come Rotterdam e soprattutto gli Australian Open, il primo torneo del Grande Slam conquistato nella sua giovanissima carriera. Ora il prossimo obiettivo è il sorpasso a Carlos Alcaraz in classifica e non è escluso che l’azzurro possa riuscirci già qui in terra californiana. I numeri sono tutti dalla sua e Jannik è in formissima. Nelle ultime ore è emersa un’altra clamorosa statistica che evidenzia lo strapotere dell’azzurro, soprattutto quando si gioca su cemento, la sua superficie preferita.

Jannik Sinner, il dato sul Top 5 è clamoroso

Ora è il turno di Alcaraz, ma qualche settimana fa Jannik ha effettuato il sorpasso sul russo Daniil Medvedev, tennista ora numero 4 al mondo. Daniil è un tennista che ha qualche difficoltà su terra battuta ed erba (anche se è in crescita rispetto ad inizio carriera) ed ha sempre dato il massimo su questa superficie, per questo batterlo su cemento è molto complicato.

I precedenti di Sinner contro Medvedev a inizio carriera parlavano chiaro, Il talento russo ha vinto i 6 precedenti e Sinner solo lo scorso anno è riuscito a infrangere questo tabù, realizzando cosi una serie di vittorie consecutive, l’ultima appunto agli Australian Open, la sfida più importante. Un dato evidenzia il valore di quel successo.

Come riportato da ‘OptaAce’ nell’ultimo anno e mezzo Medvedev ha disputato 50 partite dove ha vinto il primo set e di queste 50, 49 è poi riuscito a vincerle. Solo in un caso il russo ha fallito la vittoria, e parliamo proprio della vittoria di Sinner agli Australian Open 2024.

Il tennista russo si portò avanti di due set, avvicinandosi in maniera netta alla vittoria, ma l’altoatesino non ha mollato ed ha ribaltato una sfida che lo ha di fatto inserito nella storia del tennis italiano. Numeri importanti e la consapevolezza che Sinner è solo all’inizio di una carriera che si preannuncia stellare. Quella vittoria su Medvedev ha fatto molto rumore e ancora oggi riusciamo a capire il motivo.