Colpaccio Ferrari dalla Red Bull: annuncio ‘ufficiale’

Prosegue senza sosta il mercato di piloti, tecnici e ingegneri in Formula 1 in vista della prossima stagione. E la Ferrari è la scuderia più attiva

Più che le gare in pista il mondo della Formula 1 sta facendo parlare di sé soprattutto per quanto sta accadendo lontano dai circuiti. E per quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi. Tra l’altro il dominio incontrastato della Red Bull sta togliendo interesse alla competizione in senso stretto.

Solo la Ferrari sembra in grado, anche se per ora è solo a livello di intenzione, di avvicinarsi gradualmente alle vetture di Milton Keynes che tra Bahrain e Arabia Saudita hanno fatto bottino pieno. Non si può ancora parlare di definitivo salto di qualità da parte di Maranello, ma la crescita del Cavallino Rampante è sotto gli occhi di tutti.

Anche perché dopo l’ingaggio di Lewis Hamilton per il prossimo anno il presidente John Elkann ha in animo di mettere a segno altri colpi di grande spessore. La Ferrari va rinforzata in tutta l’area sportiva: servono ingegneri e tecnici specializzati di grande livello che la Rossa sta cercando strappare alla concorrenza.

È di pochi giorni fa la notizia di una maxi offerta avanzata alla squadra dei migliori tecnici in quota Red Bull, anche se il grande obiettivo, o per meglio dire il sogno di Elkann porta il nome di Adrian Newey, il leggendario progettista britannico principale artefice dei trionfi di Milton Keynes in questi ultimi anni.

Ferrari, colpo sensazionale dalla Red Bull: arriva la conferma che spiazza tutti

Con il possibile addio di Chris Horner non si può escludere che Newey decida di andarsene e di tentare una nuova stimolante avventura, magari proprio a Maranello dove lo aspettano a braccia aperte. Si tratta di una semplice suggestione o c’è in effetti una possibilità che questo matrimonio s’abbia da fare?

La risposta, che vale come una mezza conferma, arriva dal super consulente della Red Bull, l’esperto manager austriaco Helmut Marko. Anche lui finito nell’occhio del ciclone per il cosiddetto ‘caso Horner’, alla fine è rimasto al suo posto per la felicità di Max Verstappen che da sempre lo considera il suo mentore.

Marko di fronte all’eventualità di un trasferimento di Newey in quel di Maranello, ha risposto con molta sincerità e franchezza: “Adrian alla Ferrari? Spero di no – ha sottolineato secondo quanto riportato dalla testata ‘motorspor-total.com’ –, continuare ad essere costantemente impegnati per migliorare e proseguire il nostro percorso di successi dovrebbe garantire un ambiente sufficientemente rassicurante”. Appunto, dovrebbe…