Da Alfredo Pedullà arrivano altri aggiornamenti riguardo la Lazio, dopo le dimissioni di Maurizio Sarri: “Lotito è in Senato, ha provato a convincere Sarri che non ha cambiato idea. L’allenatore ha svuotato gli armadietti ed è tornato a casa. Non ci sono stati incontri. La soluzione interna Rocchi ha sempre sostanza, Klose resta sullo sfondo, un intermediario ha proposto Tudor a Lotito”.