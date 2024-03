Il Milan precisa la propria estraneità in merito alle perquisizioni di oggi

Questo pomeriggio il Milan è finito nel caos dopo la notizia delle perquisizione nella sede della società. Ora proprio il Milan precisa, attraverso fonti non ufficiali, che in merito alla perquisizione avvenuta in data odierna nella propria Sede, la società rossonera risulta terza ed estranea al procedimento in corso che attiene all’acquisizione della stessa, perfezionata nell’agosto 2022. L’indagine, che coinvolge anche i legali rappresentanti con potere di firma, Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, attuale e precedente AD del Club, ipotizza non corrette comunicazioni alla competente autorità di vigilanza. La società sta prestando piena collaborazione all’autorità inquirente.