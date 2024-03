Napoli, Calzona: “Malissimo all’inizio. Contatto Cubarsí-Osimhen? Mi sembra rigore”

Francesco Calzona, al termine della gara tra Barcellona e Napoli che ha sancito l’eliminazione dei partenopei, è andato ai microfoni di Mediaset e ha risposto alle domande. Il tecnico degli azzurri ha mostrato delusione per la prestazione dei suoi, ma anche per la decisione arbitrale di non intervenire con una on-field review sul contatto Cubarsí-Osimhen nel secondo tempo: ”A me, guardando le immagini, sembra calcio di rigore. Non capisco perché non sia intervenuto il VAR”.

Calzona deluso dall’avvio del Napoli

L’approccio della gara del Napoli non ha affatto soddisfatto l’allenatore del Napoli. Calzona si è soffermato soprattutto sulla prima parte della gara dove il Napoli ha subito i due gol, di fatto decisivi per l’eliminazione: “C’è delusione, siamo venuti a vincere e non siamo riusciti a farlo. Abbiamo cominciato malissimo con tanti palloni buttati”.

La sensazione è che la fase difensiva partenopea non abbia funzionato bene nelle fasi in cui ha dovuto reagire dopo che la squadra aveva perso il pallone: “Io parlo di fase difensiva preventiva in possesso. E non l’abbiamo fatta bene. La scusante è che non abbiamo avuto tempo per preparare questo dettaglio. Però sì è vero quando perdevamo il pallone eravamo troppo larghi e abbiamo sofferto”. All’attuale CT della Slovacchia è stato poi chiesto della sostituzione Politano-Lindstrom, poi protagonista negativo dell’occasione sprecata per il pareggio. Calzona ha motivato così: “Politano era stanco, fuori ho giocatori di grande livello. Volevo tenere il Barcellona sotto pressione e mi servivano giocatori freschi”.

Poco tempo

Parte dell’eliminazione per mister Calzona è arrivata per via del tempo a disposizione: “All’andata ero arrivato da un giorno, non potevo preparare nulla. Questa era diversa, abbiamo preparato una partita, poi è andata male, abbiamo corretto qualcosa in corsa ma non è bastato”. E poi, parlando del rigore negato, il tecnico ha sottolineato che la squadra avrebbe comunque potuto pareggiare: “Ma abbiamo avuto la possibilità di pareggiare comunque con Lindstrom”.