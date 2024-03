Napoli, col Barça sfida decisiva anche per il Mondiale per club

Questa sera il Napoli affronta una delle sfide più importanti della sua stagione. La squadra partenopea cerca l’impresa a Montjuïc contro il Barcellona di Xavi. Una sfida tra due squadre che finora hanno deluso durante la stagione, fallendo tutti gli obiettivi. Il Napoli, che ha vissuto una stagione anche più difficile dei catalani, però ha l’obiettivo di “riparare” alla possibile mancata qualificazione alla Champions League, provando ad ottenere la qualificazione al Mondiale per club in programma nel 2025.

Napoli, il Mondiale per Club vale 50 milioni

In casa azzurra, nonostante nella gestione Calzona si sia tornati a respirare aria di qualificazione alla prossima Champions League, si tiene in considerazione la possibilità che non si riesca ad arrivare alla prossima edizione della Coppa. Un danno economico importante per la società azzurra che rischierebbe di vedere la crescita del club arrestarsi improvvisamente solo un anno dopo lo Scudetto. La Champions League, infatti, vale 40 milioni solo per l’ingresso nella fase a gironi.

Ecco quindi che la qualificazione al Mondiale per club, ideato dalla FIFA e programmato per l’estate 2025, diventa fondamentale per dare comunque impulso alla crescita del Napoli. Il solo raggiungimento dell’evento “regalerebbe” alle casse della società 50 milioni di euro come premio di partecipazione. Altri incassi saranno poi da quantificare più avanti. Per qualificarsi però serve l’impresa con il Barcellona, altrimenti la qualificazione sarà della Juventus nonostante i tentativi di De Laurentiis di spingere per un’esclusione dei bianconeri. Anche a questa situazione sarebbe dovuto il nervosismo del patron del Napoli, quando si è reso protagonista di un diverbio con Sky.

Che cosa serve agli azzurri per qualificarsi al Mondiale?

Ad oggi, il Napoli ha 42 punti e si trova a 5 punti dalla Juventus ferma alla scorsa stagione con 47 punti. I partenopei devono raggiungere almeno lo stesso punteggio dei bianconeri per qualificarsi. A parità di punti, infatti, grazie alla partecipazione a questa edizione della Champions il Napoli avrebbe diritto alla qualificazione. Ma che cosa serve per fare questi 5 punti? Nel calcolo del ranking del Mondiale, le singole vittorie in Champions League valgono 2 punti, i pareggi e i passaggi di turno 1 punto.

Questo significa che il Napoli vincendo questa sera a Barcellona guadagnerebbe 3 punti. A quel punto gli “basterebbe” pareggiare le due gare dei quarti o vincerne almeno una delle due. Insomma, una serie di combinazioni che però comportano comunque la qualificazione dei partenopei questa sera. Insomma, serve l’impresa in terra catalana perché il Napoli riesca ad acciuffare questa qualificazione al Mondiale per Club