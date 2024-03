Poche ore al ritorno degli ottavi di Champions League: le probabili formazioni di Barcellona–Napoli non presentano grosse sorprese, soprattutto viste le numerose defezioni nei padroni di casa. Azzurri quasi al completo per la trasferta catalana con Calzona che si affida al miglior undici possibile puntando tutto sul magic moment di Kvaratskhelia.

Dopo l’1-1 del Maradona, con le reti di Lewandowski e Osimhen, questa sera alle ore 21, all’Estadi Olímpic Lluís Companys, le due squadre si giocano la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea. Un match delicato e importante anche per il Mondiale per Club che si disputerà nel 2025: Juventus spettatore interessato, dopo l’eliminazione della Lazio della scorsa settimana.

Probabili formazioni Barcellona-Napoli

Xavi e la coperta cortissima a centrocampo: quanti big assenti da Pedri a De Jong, passando per Gavi… senza dimenticare Ferran Torres e Alejandro Baldé, con l’allenatore dei blaugrana che riesce a recuperare Raphinha: il brasiliano dovrebbe partire in panchina. Calzona si affiderà a Rrahmani, rimasto in panchina contro il Torino con un solo ballottaggio: Olivera-Mario Rui, con l’uruguaiano al momento in vantaggio. Di seguito le probabili formazioni di Barcellona-Napoli:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Cancelo; F. Lopez, Christensen, Gundogan; Lamine Yamal, Lewandowski, Joao Felix. All. Xavi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona