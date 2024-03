Il Napoli si prepara a una notte da sogno. O da leone nella casa del Barcellona. Il ritorno degli ottavi di Champions League presenta alla truppa di Calzona la possibilità di consacrarsi dopo una stagione fortemente negativa in campionato. Serve anzitutto coraggio nella proposizione del gioco per mettere in difficoltà una squadra falcidiata dalle assenze. Coraggio, intensità, dinamismo e sana cura dei dettagli. Poi l’inventiva di Kvara e il cinismo di Osi per pungere in fase offensiva. Calzona ieri in conferenza stampa ha chiarito la ricetta per cercare l’impresa: “Se hai paura non ti devi nemmeno presentare, devi avere la sfrontatezza di affrontare un avversario forte e ultimamente in buona salute. Dobbiamo essere consapevoli di essere forti. Il Napoli deve giocare alla pari con ogni avversario e cercare di vincere le partite”.

Idee e formazione

Insomma, idee chiare e tanta voglia di stupire l’universo. In chiave formazione davanti a Meret previsto il solito impiego a destra di capitan Di Lorenzo, che dovrà fronteggiare il giovanissimo talento Lamine Yamal; al centro delle difesa ci saranno Rrhamani e Juan Jesus, impegnati nel difficile compito di arginare l’esperienza di Lewandowski. A sinistra titolarità per Olivera. In mezzo al campo regia governata da Lobotka, esaltato da Xavi nella conferenza stampa di ieri. Lavoro di fosforo e dinamismo per Traoré e Anguissa. In avanti, come detto, insieme a Osimhen e Kvaratskhelia ci sarà Politano a destra.

Ci si aspetta tanto da Osimhen, che arriva da due partite complicate. Ma un fenomeno del suo calibro sa accendersi anche con mezzo pallone nell’area di rigore avversaria. Non gli servono necessariamente assistenze continue, basta una mezza occasione per timbrare. Il nigeriano ha segnato due reti in questa Champions, al Braga e nel match d’andata contro i blaugrana. Tutti a disposizione tranne i fuori lista. Per l’impresa.

In viaggio con la squadra anche il rapper Geolier, secondo all’ultimo Festival di Sanremo.