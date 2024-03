Allenamento di rifinitura in corso per l’Atletico Madrid in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Inter, in programma domani sera. E’ presente in gruppo Antoine Griezmann (recuperato), leader dei colchoneros che aveva saltato 4 sfide per un problema alla caviglia accusato proprio nella sfida d’andata di San Siro. Di seguito il video della rifinitura: