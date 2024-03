Champions League, Borussia Dortmund-PSV 2-0 tedeschi ai quarti

È il Borussia Dortmund la settima squadra qualificata ai quarti di finale di Champions League. Dopo l’1-1 di Eindhoven, la squadra di Edin Terzic ha vinto 2-0 assicurandosi la vittoria con un gol in avvio di partita di Sancho e nel final di Reus. Sfida equilibrata quella tra la squadra tedesca e gli olandesi che non hanno potuto nulla contro la squadra giallonera spinta dal suo pubblico. Germania che manda un’altra squadra ai quarti di Champions, ottimo risultato in ottica posti bonus nella prossima edizione.

Borussia Dortmund ai quarti di Champions League

La squadra giallonera, spinta dal Westfalen Stadion e il suo muro giallo, dopo pochi minuti era già andata in vantaggio. La firma è quella di Jason Sancho che era tornato al Dortmund in gennaio dopo il “purgatorio” al Manchester United. Solo tre minuti sono serviti al Borussia per portarsi avanti nel computo totale della doppia sfida. La gara è stata poi equilibrata con il PSV che non si è tirato indietro e ha cercato con tutte le sue armi di pareggiare i conti e portato la sfida ai tempi supplementari ma non è bastato lo sforzo.

Nel secondo tempo, nonostante le buon occasioni degli olandesi, è stato il Borussia Dortmund l’unico a segnare. Prima ha trovato il gol con Fullkrug, anche se poi il gol è stato annullato. Il Dortmund nel finale ha trovato il raddoppio con la leggenda del club Marco Reus. Una soddisfazione comunque particolare per l’esterno tedesco che lascerà il club a fine stagione. Il gol al 95’ ha chiuso la sfida che in realtà aveva praticamente già premiato il Borussia Dortmund che torna ai quarti di finale di Champions League.

Settima qualificata

Il Borussia Dortmund è la settima squadra che entrerà nell’urna di Nyon venerdì per l’ultimo sorteggio della stagione di Champions League. I tedeschi fanno compagnia ai connazionali del Bayern, il Real Madrid, il Barcellona, il Manchester City, l’Arsenal e il PSG