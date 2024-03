In Ferrari con Hamilton: c’è l’annuncio del pilota inglese!

Il coraggio di Hamilton nel sapersi reinventare ha fatto scuola e ora qualcun altro appare in procinto di seguire le sue orme verso nuove avventure. L’annuncio dell’inglese

Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton ha fatto vibrare il paddock con le sue dichiarazioni sulle possibili ripercussioni che la sua futura destinazione avrà. Mentre Chris Horner festeggia trionfalmente le prime vittorie stagionali per la Red Bull, il pilota Mercedes ha parlato con eloquenza scaturendo nei tifosi una trepidante attesa.

La dichiarazione di Hamilton, carica di saggezza e riservatezza come riportato da ‘motorsport-total.com’, è suonata quale autentico annuncio per le orecchie dei tifosi della Formula 1. “Non spetta a me decidere”, ha aggiunto a margine il pilota britannico, una postilla volta a precisare che comunque esistono gerarchie ben precise e anche un campione non si permette di passare avanti a figure preposte alla gestione di queste potenziali situazioni.

Sta di fatto che queste parole hanno avuto l’effetto di gettare quella che già dapprima era una polveriera come la Red Bull in un turbine di incertezza. Il partito pro-Chris Horner in seno al team di Milton Keynes ha sin qui avuto la meglio sulle altre fazioni interne che gli erano avverse ma ora si trova di fronte a possibili conseguenze per l’ambito sportivo, con voci che suggeriscono la possibilità di defezioni da parte di figure chiave nella scuderia.

Newey alla Ferrari: l’annuncio di Hamilton

Tra le eminenti personalità coinvolte, il nome di Adrian Newey si staglia come una nuvola carica di incertezza, alimentando le speculazioni su un suo possibile passaggio alla Ferrari. Hamilton, attuale portabandiera della Mercedes ma promesso sposo della Rossa nel 2025, ha sottolineato che il suo trasferimento a Maranello dimostra che nulla è privo di possibilità in questo intricato gioco di scacchi automobilistici.

Parlando dell’ipotetico passaggio di Newey al team Ferrari, Hamilton ha aggiunto con intelligenza: “Penso che la mia mossa abbia sottolineato quanto tutto sia possibile. Sono consapevole degli elogi che Adrian riceve, ma è innegabile che numerosi ingegneri ne siano parte integrante. Il merito non appartiene unicamente a un individuo”.

Mentre Hamilton prepara la sua ultima stagione con la squadra tedesca, ha scelto la prudenza nel non sbilanciarsi su una vicenda che, al momento, non lo coinvolge direttamente nelle decisioni. “Dal momento che la stagione corrente mi vede ancora correre contro di lui, non posso ancora anticipare nulla riguardo al prossimo anno”, ha riflettuto il campione. Frasi che ovviamente spalancano le porte della fantasia all’immaginario collettivo…

Il destino della Red Bull rimane avvolto nel mistero, la situazione promette di svelarsi sotto gli occhi attenti degli spettatori. Hamilton, con le sue parole misurate, ha reso il futuro della Formula 1 ancora più incerto, con il destino di Newey tutto da scrivere.