Pedullà: “Lazio, Martusciello rimane fino al Frosinone, poi si vedrà”

Alfredo Pedullà in serata ha aggiornato sulla situazione della Lazio: i biancocelesti dopo le dimissioni di Maurizio Sarri, per il momento si affideranno a Giovanni Martusciello. Il vice del tecnico toscano rimarrà al 100%, dice Pedullà, alla guida della Lazio almeno fino a Frosinone. Con lui rimarrà tutto lo staff di Sarri (solo il match analyst sta ancora valutando la permanenza). Martusciello, nelle scorse ore, ha avuto un colloquio con Lotito e, viste le tempistiche e la sua disponibilità, rimarrà alla guida della squadra

Martusciello rimane alla Lazio, per ora

La soluzione Martusciello potrebbe essere temporanea. L’ex allenatore dell’Empoli ha deciso di rimanere sulla panchina dei biancocelesti dopo essersi confrontato con il presidente Lotito. Il 52enne allenatore ischitano si prende la responsabilità di stare in panchina per Frosinone-Lazio. Al termine del derby laziale la società tirerà le somme sia dell’operato di Martusciello e delle alternative a disposizione. Lotito potrebbe anche decidere di confermare fino a fine stagione l’allenatore campano, ma intanto valuta le altre opzioni.

Ipotesi Tudor

Proposto nella scorse ore, Tudor rimane l’opzione più accreditata per il futuro in casa Lazio. Al momento è stata scartata la soluzione interna che rispondeva al nome di Rocchi e quella “affascinante” di Klose. Nel caso di arrivo di Tudor facile immaginare che il croato si accorderà per essere una soluzione più “definitiva” piuttosto che temporanea fino al termine della stagione. Tuttavia, l’ex allenatore di OM e Udinese si porterà il suo staff, che sostituirà in toto quello dell’ormai ex Sarri, che ha deciso per ora di rimanere.

Tudor è fermo dalla scorsa estate, quando aveva deciso di lasciare Marsiglia nonostante i buoni risultati conseguiti sulla panchina dell’OM. A prescindere da Tudor, Lotito sta valutando anche le proposte tattiche dei vari allenatori in base alle risorse nella rosa a disposizione. Con gli uomini a disposizione, la Lazio al momento potrebbe proporre un 4-2-3-1, ma c’è da capire che progetti avrà il nuovo allenatore.