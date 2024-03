Tutto confermato: post Hamilton, è il nuovo pilota Mercedes

L’effetto domino generato da Hamilton non si è ancora arrestato: c’è un nuovo pilota in pole position come suo futuro erede alla Mercedes, tutto confermato!

Il mondo della Formula 1 è ancora in subbuglio a causa della separazione che si consumerà tra Hamilton e la Mercedes, il destino dei piloti top è in bilico più che mai. Due settimane fa sembrava certo che Max Verstappen sarebbe stato il futuro volto della Mercedes per il 2025, ma l’inaspettato scenario che si è aperto nelle ultime giornate ha cambiato completamente le carte in tavola.

Il futuro di Verstappen è ora legato a possibili cambiamenti interni alla Red Bull, con le voci di una partenza di Helmut Marko e le incertezze riguardanti Christian Horner. Questo ha aperto una finestra di opportunità inaspettata per Fernando Alonso, il quale potrebbe essere il candidato principale per il team austriaco in caso di una separazione con Verstappen.

Tuttavia, un nuovo protagonista si è inserito nella scena, e il suo nome è Carlos Sainz. Non ancora trentenne (taglierà il fatidico traguardo solo al prossimo settembre), Sainz garantisce quell’esperienza in pista fondamentale per competere sin da subito ad altissimi livelli e al contempo ha un’età per la quale il ritiro dalle scene non si prospetta come imminente. Ragion per cui il suo profilo risulta essere molto appetibile…

Sorpasso di Sainz su Alonso: la situazione

Inizialmente sembrava che Alonso fosse il più accreditato quale nuovo volto della Mercedes, ma la situazione è cambiata rapidamente. Carlos Sainz, privato della possibilità di guidare per la Ferrari nella prossima stagione, ha visto aprirsi un varco nella scena dei contratti dei piloti. L’entourage del pilota spagnolo, rappresentato da suo padre e dal manager Carlos Oroño, ha avuto colloqui con diverse squadre, tra cui la Red Bull.

Durante i test in Bahrein Sainz sembrava proiettato verso la Red Bull, ma gli ultimi sviluppi lo hanno visto entrare nell’orbita della Mercedes. La partenza di Lewis Hamilton ha creato un vuoto nella squadra tedesca e Sainz sembra ora essere il principale contendente per rivendicare quel prestigioso posto.

La sua recente riunione con Toto Wolff, ben visibile nel paddock dopo il Gran Premio dell’Arabia Saudita, suggerisce che la Mercedes abbia messo gli occhi su di lui come possibile sostituto di Hamilton.

La chiave di questa improvvisa avanzata di Sainz sembra essere la combinazione di giovinezza e risultati recenti soddisfacenti. A differenza di Fernando Alonso il pilota spagnolo è più giovane e ha ottenuto risultati notevoli nelle recenti stagioni. La Mercedes sembra dunque puntare su una strategia di rinnovamento, affidandosi a un talento fresco e competitivo per il futuro.

Il mercato piloti della Formula 1 è sempre in evoluzione, ma al momento sembra che Carlos Sainz stia emergendo come il favorito per occupare il posto di Lewis Hamilton alla guida della Mercedes. Il destino di Verstappen e Alonso resta incerto, ma Sainz potrebbe essere la nuova stella che illuminerà il team tedesco nella prossima stagione.