Valentino Rossi, la replica è durissima: zittisce i critici

Valentino Rossi risponde a muso duro ai critici, ancora una volta l’ex fuoriclasse di Moto GP si fa sentire

Nel corso della sua carriera da pilota, ha sempre avuto carattere e non le ha mai mandate a dire, nei vari scontri avuti frontalmente e a distanza con i rivali in pista e con detrattori vari. Anche adesso che ha abbandonato i circuiti, Valentino Rossi è rimasto lo stesso.

Il ‘Dottore’, autentica leggenda del motociclismo con i suoi nove titoli mondiali vinti, che ne fanno uno dei più vincenti di sempre, continua ad avere un ruolo molto importante nel mondo delle due ruote, come proprietario di una casa motociclistica e titolare di una Academy che sforna talenti a getto continuo.

Ovviamente, il 45enne pesarese continua ad avere le corse nel sangue, mettendosi alla prova ogni volta che può e osservando da vicino gli avvenimenti del motomondiale. Proprio da questo punto di vista, ancora una volta, si lascia andare a un messaggio piuttosto pungente.

Moto GP, Bagnaia vince: il messaggio virale di Rossi su Instagram

Le critiche in questione non riguardavano lui, ma il campione del mondo in carica della Moto GP Francesco Bagnaia. Il due volte iridato aveva vissuto un inizio di fine settimana difficile, nel Gp del Qatar. Poco brillante in qualifica, nella sprint race non era andato al di là della quarta posizione, confermando di non avere un grande feeling con il format.

La domenica, però, è arrivata la riscossa del campione del mondo, partito a razzo con la sua Ducati staccando tutti da subito con un ritmo forsennato e impossibile da sostenere per tutti. Bagnaia ribadisce di essere l’uomo da battere per tutti i suoi rivali, un segnale forte da parte del pilota piemontese.

Non poteva tardare il commento di Rossi a favore del suo ex pupillo: “Ma guarda un po’ chi c’è davanti la domenica… grande Pecco“, questa la didascalia pubblicata su Instagram per omaggiare l’ex talento della sua Academy, ormai pilota affermato e sempre in grado di fare la differenza. Nonostante al sabato già più di qualcuno si fosse lanciato nel de profundis.

Lo stesso Bagnaia, a fine gara, ha spiegato: “Lavoro in silenzio, conoscevamo il nostro potenziale e non avevamo dubbi dopo quanto accaduto sabato. Dopo il warm up, abbiamo fatto un passo in avanti e sistemato quello che dovevamo, sono molto contento”. In vista del Gp di Portimao, in Portogallo, la concorrenza è avvisata.