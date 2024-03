Ritiro a soli 30 anni: l’annuncio improvviso che scuote i tifosi

Una notizia coglie di sorpresa gli appassionati di basket con il ritiro di un trentenne che è stato annunciato ufficialmente

Il basket è ora scosso da una notizia arrivata nelle ultime ore. L’addio alla attività agonistica di uno dei cestisti più amati degli ultimi tempi è un duro colpo per quanti lo hanno seguito negli anni con grande affetto.

È arrivata una scossa importante per i tifosi, non certo la più gradita. Il basket registra un ritiro importante, la notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo e ha sconvolto un po’ quanti lo avevano visto all’opera. Un protagonista degli ultimi anni ha deciso di smettere con la palla a spicchi, a soli trent’anni vorrà occuparsi di altro.

La mossa a sorpresa sta diventando uno dei temi caldi sul web, è raro assistere a un ritiro del genere soprattutto nel mondo della Nba, campionato stellare che registra ancora tra le sue fila autentiche stelle come LeBron James. In questo caso, sono le condizioni fisiche ad aver costretto questo campione americano a dire basta.

Nba, scossa per i tifosi: il ritiro è ufficiale

L’annuncio ufficiale è stato dato sui social dallo stesso cestista, che ha ringraziato tutti i tifosi per l’affetto ricevuto negli ultimi anni. Le sue attuali condizioni fisiche non gli consentono di restare protagonista in campo, meglio allora pensare ad altro e vivere magari altre emozioni nel mondo dello sport. A trent’anni si è ritirato Otto Porter jr., talento americano che solamente due stagioni fa vinse la Nba con i Golden State Warriors.

I problemi fisici hanno condizionato la carriera del cestista negli ultimi mesi, è stato tagliato fuori dallo Utah con il quale non ha raggiunto l’accordo per il buyout (ovvero la separazione consensuale tra le parti) e ha preferito ritirarsi in maniera definitiva. È stato protagonista nel corso del tempo e ha indossato tante casacche importanti, tra cui quelle di Wizards, Bulls, Magic e Raptors, mostrando sempre una grande qualità in campo.

Porter jr. ha tenuto una media di 10,3 punti, 4.9 rimbalzi e 1,1 palle recuperate in 527 partite disputate nel corso della sua carriera americana, con una percentuale dell’80% di incisività nei tiri liberi e del 40% tirando verso il canestro per centrare direttamente il colpo da tre punti.

Il messaggio finale di Porter jr agli appassionati di basket è stato apprezzato sui social: “Negli ultimi undici anni ho avuto la possibilità di vivere il sogno di una vita, giocando in Nba, e ho vinto anche un titolo! Purtroppo il mio corpo non permette più di giocare agli abituali livelli standard e ho deciso di ritirarmi”.