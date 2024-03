Terremoto Alonso, cala il gelo: annuncio da brividi

Il pilota spagnolo Fernando Alonso non ha iniziato benissimo la stagione. I suoi tifosi sperano in una rapida e veloce risalita.

Il Mondiale di Formula Uno è appena cominciato, ma vede i soliti protagonisti. La Red Bull e nello specifico Max Verstappen hanno dominato i primi due Gran Premi, le avversarie ci provano anche a stargli dietro ma l’olandese sembra praticare un altro sport e tende a dominare dal primo all’ultimo giro.

Chi sperava in un epilogo differente non è rimasto soddisfatto: al momento non sembra esserci storia nel Mondiale e la Red Bull – nonostante le polemiche legate al tanto discusso caso Horner – non ha rivali. La Ferrari è l’unica ad essere in parte cresciuta come monoposto, almeno nelle qualifiche Leclerc si è più volte avvicinato a ‘Super Max’ mentre per le altre non c’è stato davvero niente da fare.

Tra le delusioni di questa prima parte di stagione ci sono la Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell e l’Aston Martin dell’esperto e ormai leggendario pilota spagnolo Fernando Alonso. Il campione iberico era tra gli uomini più attesi, ma – almeno nei primi due Gran Premi – è apparso troppo distante dalla Red Bull e non per colpa sua. Alonso fa sempre molto meglio rispetto al compagno di squadra, ma in Arabia Saudita – ad esempio – non è andato oltre il quinto posto in classifica. Anche per questo ha chiesto qualche cambiamento.

Rabbia Alonso, lo spagnolo chiede numeri migliori

Alonso resta uno dei piloti più competitivi del paddock, Fernando sembra non sentire l’età che avanza e nelle ultime ore ha lanciato un messaggio importante ai suoi ingegneri. Il pilota ha avvisato la sua squadra richiedendo tempi migliori e il prima possibile.

In una delle ultime interviste Alonso ha sentenziato: “Alla fine dei conti abbiamo ottenuto un buon quinto posto in Arabia. Meglio della Mercedes e davanti ad una McLaren e una Ferrari, non si poteva chiedere di meglio a questa monoposto”. Poi Alonso ha proseguito spiegando:

“Ci mancano due o tre decimi per avvicinare Mercedes e McLaren, meglio neanche contare rispetto a Ferrari o Red Bull. Il sabato va anche bene, ma durante la gara – al momento – ci manca davvero qualcosa se vogliamo essere competitivi”. Un punto di vista importante e una frecciata non da poco, Alonso si fa sentire e avvisa i meccanici Aston Martin. Cosi non va bene, serve una svolta importante e i fan del campione iberico sperano in una reazione già dal prossimo Gran Premio.