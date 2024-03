Ultim’ora Sainz, tifosi gelati: ritorno da brividi

Annuncio a sorpresa ed i tifosi della Ferrari adesso sono in grande attesa: c’entra il ritorno di Carlos Sainz

Carlos Sainz aveva cominciato nel migliore dei modi la sua stagione, con il terzo posto in Bahrain, ‘approfittando’ dei gravi problemi ai freni del compagno di squadra Charles Leclerc. Poi un’inconveniente da non trascurare, quando mancava pochissimo per scendere in pista in Arabia Saudita in quel di Jeddah.

Carlos Sainz è stato recentemente operato di appendicite ed il suo posto è stato preso brillantemente dal 18enne inglese, Oliver Bearman. All’esordio in Formula 1, dopo aver conquistato in F2 la pole position, Bearman è stato chiamato in fretta e furia dalla Scuderia di Maranello per prendere il posto di Sainz. E la sua gara, dopo essere partito undicesimo, è stata semplicemente eccezionale.

Settimo posto in classifica, davanti a Norris ed Hamilton, con il futuro ferrarista che si è complimentato e lo ha abbracciato al termine del Gran Premio. Ma adesso l’attenzione dei tifosi della Ferrari è ovviamente proiettata al futuro, al quando Carlos Sainz riprenderà posizione nella sua monoposto per tentare di riportare insieme a Leclerc la Ferrari in vetta al Mondiale.

Lo spagnolo, apparso in grande forma prima dell’imprevisto, sarà fondamentale per combattere il dominio delle Red Bull. Adesso giungono indiscrezioni su quella che potrebbe essere la data del rientro del pilota iberico. I tifosi restano in ansia, ma c’è un precedente che fa ben sperare: ecco cosa potrebbe accadere.

Ferrari, ritorno Sainz: Vasseur dice tutto

Il Team Principal della Ferrari Frederic Vasseur è tornato a parlare e si è esposto proprio per quel che riguarda la guarigione di Sainz ed il ritorno in pista del pilota della ‘Rossa’. Le dichiarazioni, riportate da ‘F1-news.eu’, danno delle importanti indicazioni sul Gp scelto per rivedere Sainz all’opera.

Di norma, potrebbero volerci due settimane per tornare operativi dopo l’appendicite. Il precedente che farebbe ben sperare i ferraristi è quello di Alex Albon che nel 2022 dopo l’operazione post Monza rientrò esattamente quattordici giorni dopo a Singapore.

Vasseur ha dichiarato: “Una situazione strana, il giovedì si pensava ad un’intossicazione con febbre e mal di stomaco. Venerdì è peggiorato invece di migliorare e siamo corsi in ospedale“. Il Team Principal ha parlato della rumoreggiata ipotesi di un ritorno a Melbourne, nel prossimo GP in Australia. “Sta recuperando bene ma non lo so, è stato un bel segnale averlo con noi ai box a Gedda. Per Melbourne sono ottimista“.

Le possibilità che Sainz, in vista del prossimo impegno, torni abile e arruolabile appaiono quindi concrete. E i tifosi della Ferrari, pur felici della prestazione di Bearman, non possono non sperare in un ritorno il prima possibile del talento iberico.