Ferrari, il rischio è serissimo: doccia gelata

In Formula Uno si pensa già a quello che sarà il prossimo Gran Premio. Resta un pò di preoccupazione in casa Ferrari

Dopo due Gran Premi in Formula Uno è tempo già di riposare con il circus che resterà fermo una settimana prima di ripartire. I primi GP hanno evidenziato, ancora una volta, il netto dominio della Red Bull e di Max Verstappen che – nonostante i problemi interni – è ancora il grande favorito per la vittoria finale.

In casa Red Bull tiene banco il caso Horner, ma non sembra toccare troppo Verstappen che colleziona vittorie e grandi prestazioni. Un dominio della corsa che va dal primo all’ultimo giro, agli avversari restano poco più che le briciole. E pure la Ferrari finora ha mostrato buone cose: i primi due Gran Premi hanno evidenziato diverse cose positive e la Rossa è l’unica reale rivale per provare a fare qualcosa in questo Mondiale.

Per ora Leclerc molto bene nelle qualifiche, un pò meno nel giro gara ed è qui dove occorre migliorare. L’ultimo Gran Premio ha visto anche un cambio lampo, la Ferrari è stata costretta a far debuttare il giovane Bearman, causa assenza di Sainz. Il pilota spagnolo, all’ultimo anno in Ferrari, è stato operato per appendicite ed ha dovuto saltare il Gran Premio in Arabia Saudita.

Le ultime indicazioni non sono positive, c’è la possibilità che Sainz salti anche il prossimo Gran Premio, quello del prossimo 24 Marzo in Australia.

Ferrari, possibile battuta d’arresto in arrivo

Nella conferenza stampa il Team Principal Ferrari Frederic Vasseur ha parlato dei tempi di recupero di Sainz ed ha spiegato che non c’è certezza della disponibilità dello spagnolo in Australia: “E’ importante non affrettare il recupero, che, finora è stato incredibile. Il fatto che sia riuscito a volare con la squadra è sicuramente un segnale positivo”, poi il dirigente di Maranello ha spiegato:

“Volerà a casa con me e avrà una settimana di riposo. Poi decideremo insieme se sarà in Australia o meno”. Vasseur è stato chiaro, non ha lasciato certezze e non è certa la presenza di Sainz in Australia, tra l’altro uno dei Gran Premi – a livello climatico – più pesanti in circolazione. Da qui i dubbi e nessuna certezza sulla presenza di Sainz con la Ferrari che ha comunque conferme sull’eventuale sostituto.

Senza Sainz toccherà ancora una volta al giovane talento britannico Bearman, protagonista in Arabia Saudita di una gran debutto e di un ottimo settimo posto nel primo Gran Premio in carriera. Valutazioni in corso, ma la Ferrari rischia di dover fare a meno di Sainz anche nel prossimo Gran Premio.