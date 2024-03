La sua carriera è finita, addio improvviso a 30 anni

La sua carriera è stata costellata dagli infortuni e il campione ha dovuto ritirarsi molto prima rispetto al previsto

Nel corso di una carriera uno sportivo deve fare i conti con il problema degli infortuni, situazioni che possono rallentare o anche distruggere carriere ben avviate. Nel calcio abbiamo visto campioni come Giuseppe Rossi, nel tennis possiamo ricordare l’argentino Del Potro e in tutti gli sport c’è questa pesante grana. Spesso la carriera di un’atleta è rallentata o comunque pesantemente condizionata dai problemi fisici.

Nello sport ci sono campioni che durano fino ai 40 anni o quasi grazie ad una perfetta salute fisica, abbiamo visto fino a qualche anno fa il caso di Zlatan Ibrahimovic e lo stesso Cristiano Ronaldo è un vero esempio da questo punto di vista. Nelle ultime ore il mondo dello sport ha visto la triste storia di uno sportivo, una stella NBA che ha annunciato il suo ritiro a soli 30 anni. Due anni fa vinceva il titolo con i Golden State Warriors, ora a soli 30 anni Otto Porter Jr. ha annunciato il suo ritiro.

E pensare che nel 2013 il suo approdo in Nba aveva fatto notizia, Otto era uno dei prospetti più interessanti di Georgetown e fu scelto al Draft dai Washington Wizards come terza scelta assoluta. Il cestista americano ha avuto una buona carriera, ma non eccezionale, almeno nulla a che vedere con le grandi aspettative che c’erano sul suo futuro. Gli infortuni hanno sicuramente condizionato i suoi risultati.

NBA, il campione dice basta: nulla da fare per lui

Due anni fa vinceva il titolo con Golden State, ma nelle ultime due stagioni ha disputato solo 23 match, testimonianza dei problemi fisici che lo hanno colpito. Per questo Otto Porter Jr. ha detto basta e nelle ultime ore ha pubblicato un post di saluto verso i suoi fan. Il cestista statunitense ha spiegato: “Il mio sogno è stato suggellato dalla vittoria di un titolo NBA! Sfortunatamente il mio corpo non mi permette di giocare al livello che mi aspetto da me stesso, per questo ho deciso di ritirarmi”.

Poche parole e in questo modo Porter ha lasciato di stucco i suoi fan, un ritiro arrivato in maniera comunque improvvisa e per un cestista ancora piuttosto giovane. Otto ci ha provato, ma alla fine è arrivato a questa decisione, per lui non c’è stato nulla da fare.

Otto Porter ha giocato con le maglie di Washington, Chicago, Orlando, Golden State e infine con i canadesi dei Toronto Raptors, squadra con il quale ha detto addio. L’NBA perde uno dei talenti più interessanti degli ultimi anni.