Nazionale, i convocati di Spalletti: ecco le sorprese

Sono 28 i convocati di Spalletti per le amichevoli di Marzo negli Stati Uniti contro Venezuela ed Ecuador. Diverse le sorprese con Bellanova e Udogie in difesa Folorunsho all’esordio assoluto a centrocampo e Lucca in attacco. Sorprende nel reparto offensivo l’assenza di Scamacca. Out anche Immobile e Pinamonti.

L’elenco completo dei convocati in Nazionale

Portieri: Carnesecchi, Donnarumma, Meret, Vicario.

Difensori: Acerbi, Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Scalvini, Udogie.

Centrocampisti: Barella, Bonaventura, Folorunsho, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pellegrini.

Attaccanti: Chiesa, Lucca, Orsolini, Raspadori, Retegui, Zaccagni, Zaniolo.

Le tre grandi novità

Sono 3 le grandi sorprese di Luciano Spalletti, una per reparto. Raoul Bellanova del Torino dopo un grande campionato in maglia granata è stato premiato con la prima convocazione in Nazionale maggiore della carriera. L’esterno di Juric può essere utilissimo soprattutto se il CT dovesse optare per una difesa a 3 con Bellanova che avrebbe spazio a tutto-fascia. Novità a centrocampo è poi Michael Folorunsho, il centrocampista del Verona di proprietà del Napoli sta disputando un grandissimo campionato, soprattutto negli ultimi mesi e già recentemente il CT aveva elogiato le sue qualità. Non sorprende quindi la scelta di convocarlo per la prima volta. Chi sorprende più di tutti è Lorenzo Lucca, autore di una super stagione a Pisa due anni fa, non è riuscito a confermarsi con la maglia dell’Ajax. Quest’anno a Udine sembra rinato. Dopo un’inizio complicato, Lucca ha segnato fin ora 7 gol e servito 3 assist in 28 presenze. Ultimo centro quello dell’Olimpico contro la Lazio. Lucca supera in extremis, Scamacca, Pinamonti e Immobile che restano a casa per questo giro di convocazioni.

Chi non fa ancora il salto

Niente Nazionale maggiore invece per Calafiori, Kayode, Ruggeri, Fabbian, Baldanzi e Gnonto. Tutti convocati con la Nazionale Under 21 di Nunziata per le gare di Cesena e Ferrara contro Lettonia e Turchia. Rimandato quindi il salto in doppio per Calafiori più volte citato da Luciano Spalletti in questi ultimi mesi. Ancora “solo” Under 21 invece per Gnonto che era diventato quasi un abitudinario con Mancini e che invece in questo nuovo ciclo ha fatto un passo indietro tornando a giocare con gli Azzurrini.