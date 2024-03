Fiorentina, addio Italiano: testa al futuro

Un’addio che era nell’aria adesso è sempre più concreto al termine della stagione Vincenzo Italiano e la Fiorentina si saluteranno con il tecnico che considera chiusa la sua avventura in riva all’Arno. Futuro che non sarà viola quello di Maurizio Sarri l’ex tecnico della Lazio non convince infatti la dirigenza gigliata.

Fiorentina, Italiano saluta a fine stagione

Come anticipato oggi dal direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, Vincenzo Italiano lascerà la Fiorentina al termina della stagione. Un addio che a Firenze si respirava da tempo con le ultime dichiarazioni del tecnico che avevano aperto al saluto dell’attuale allenatore viola. Fiorentina che non valuta poi l’opzione Maurizio Sarri come prossimo allenatore. Una viola che guidata dal suo tecnico ora non pensa alla prossima stagione. L’obiettivo infatti è quello di restare concentrati sui 3 obiettivi stagionali. Campionato dove la corsa alla Champions è ancora aperta anche se complicata. Coppa Italia dove la doppia semifinale contro l’Atalanta di aprile può aprire ad una nuova finale nazionale. Ma soprattutto alla Conference League dove il sorteggio ha messo davanti il Viktoria Plzen ai quarti e poi eventualmente una tra Paok e Club Brugge. Italiano quindi pensa ora al presente con l’obiettivo di portare a casa un trofeo per chiudere così al meglio il suo triennio fiorentino.

Serie A, domani Atalanta-Fiorentina

Fiorentina che affronterà l’Atalanta nell’ultimo match prima della sosta. Una sfida quella tra Dea e viola che è diventata oramai una classica nelle ultime stagioni e che si ripeterà altre due volte nelle semifinali di Coppa Italia. All’andata fù decisivo Kouame nel finale con la pantera ivoriana che rientra proprio in questo weekend tra i convocati dopo il successo in Coppa d’Africa e la malaria. Entrambe le squadre sono reduci dal passaggio in Europa e cercheranno i 3 punti per sognare la prossima Champions League. Con la Dea che vorrà far valere il fattore campo per accorciare sul Bologna e avvicinarsi al 4^ posto in classifica.