Marcell Jacobs, arriva una clamorosa decisione: salta tutto

Il 2024 dev’essere l’anno del riscatto di Marcell Jacobs. Il velocista italiano si sta preparando al meglio per le Olimpiadi di Parigi

Marcell Jacobs non vuole lasciare nulla al caso. Dopo un 2023 molto difficile, costellato da contrattempi di varia natura, infortuni compresi, il ventinovenne velocista di Desenzano del Garda sogna di ripetere ai giochi olimpici di Parigi l’estate prossima le grandi imprese compiute tre anni fa a Tokyo.

Alle olimpiadi nipponiche Jacobs conquistò due straordinarie medaglie d’oro, nei 100 metri e nella staffetta 4×100. Dopo quel duplice trionfo lo sprinter bresciano non ha saputo ripetersi agli stessi livelli, mancando alcuni appuntamenti importanti come i Mondiali dello scorso anno. Ed è per imprimere una nuova svolta alla sua carriera che Jacobs a settembre scorso ha scelto di cambiare allenatore, affidandosi ad un tecnico di livello mondiale come Rana Reider.

Lo sprinter azzurro sentiva la necessità di cambiare metodo di lavoro e si è trasferito in Florida negli Stati Uniti per iniziare il suo nuovo percorso professionale. “Sarò prontissimo per Parigi“, ha più volte rassicurato in merito alla sua presenza e soprattutto alle sue intenzioni alle Olimpiadi francesi.

Jacobs dalla fine di settembre si trova in America per allenarsi ma erano comunque previste delle sortite in Italia, per questa primavera, alla luce di determinati appuntamenti segnati da tempo sul calendario. Ma a quanto pare uno di questi eventi è saltato e lo sprinter di Desenzano resterà negli USA.

Jacobs, arriva la decisione improvvisa: i tifosi sono molto delusi

Il campione olimpico in carica avrebbe dovuto prendere parte al cosiddetto raduno di staffette convocato dal coach Filippo Di Mulo. Invece Jacobs, che con la staffetta ha trionfato ai Giochi di Tokio e ha conquistato la medaglia d’argento agli ultimi campionati del mondo, non farà parte del gruppo azzurro per gli allenamenti previsti al Paolo Rosi di Roma dal 18 al 23 marzo.

L’assenza dello sprinter di Desenzano fa ovviamente notizia e lascia al tempo stesso un po’ di amaro in bocca, ma non si può parlare dell’apertura di un caso: Jacobs si allena da quasi sei mesi in Florida e il suo entourage ha preferito non farlo tornare in Italia solo per sei giorni.

A Roma si ritroveranno gli altri campioni olimpici come Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta. Insieme a loro saranno presenti Chituru Ali (finalista sui 60 metri ai recenti Mondiali Indoor), Lorenzo Simonelli, Roberto Rigali, Samuele Ceccarelli. Marco Ricci e Matteo Melluzzo.