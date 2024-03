Schumacher da brividi: i fan sono increduli

Michael Schumacher, la rivelazione è assolutamente incredibile: i tifosi del sette volte campione del mondo a bocca aperta

Il mondo della Formula 1 non lo ha mai dimenticato. Nonostante da ormai tanto tempo non calchi più le piste più amate dai tifosi, Michael Schumacher resta una leggenda incancellabile. E ciò che è stato rivelato solo qualche ora fa ha lasciato di stucco proprio tutti.

55 anni compiuti lo scorso gennaio nel riserbo più totale, circondato dal grande amore della sua famiglia. Michael è cambiato, dopo quel tragico incidente sugli sci sulle nevi di Meribel. Una caduta che ha sconvolto il mondo intero: era il 29 dicembre 2013. Undici anni dopo, i tifosi attendono con ansia novità che riguardino le sue condizioni di salute.

La famiglia di Schumi ha sempre evitato fughe di notizie, per lasciare il più sereno possibile l’ex ferrarista. La moglie Corinna e i suoi figli non lo lasciano mai solo: ma in pochi, oltre alla sua stessa famiglia, hanno avuto il privilegio di poterlo visitare in questi anni tremendamente difficili.

Qualche settimana fa è spuntata la voce di un miglioramento tale nelle condizioni di salute dell’ex pilota della Ferrari tale da permettergli – si vocifera – di essere presente al matrimonio di sua figlia Gina Maria che si terrà alla fine dell’estate.

Schumi, annuncio dalla Germania: fan sotto choc

La villa di Maiorca, pare, sia stata adibita con tutte le dovute attrezzature del caso. Ma ancora non c’è nulla di certo e sicuramente le nozze saranno celebrate in forma privatissima. Si dice, poi, come Mick Schumacher possa essere il testimone della sposa.

Un team medico segue Michael giorno e notte, ormai da oltre dieci anni, nella speranza che la situazione possa migliorare. Appare però difficilissimo se non impossibile rivedere la stessa persona che qualche anno fa batteva record su record in pista. Lo stesso Jean Todt, che ha lavorato per anni in Ferrari e non solo con Schumi, ha ammesso il cambiamento del sette volte campione del mondo.

Lo scorso dicembre è arrivata una rivelazione dalla ‘Bild’ secondo cui la famiglia, per stimolare Michael nella ripresa, lo abbia portato in auto, precisamente con una Mercedes AMG, per fargli sentire i rumori familiari del motore che hanno circondato tutta la sua vita.

Un modo, quasi, per riportarlo indietro. Per stimolare il cervello dell’ex ferrarista e sperare in una ripresa che, seppur lenta, pare stia comunque avvenendo da qualche anno a questa parte. I suoi fan rimangono in attesa: perché il mondo non può ancora fare a meno di Michael Schumacher.