Verstappen e non solo: ‘terremoto’ in Formula 1

Selvaggio è il mondo della Formula 1, dove le acque sono infestate da squali voraci pronti a divorare chiunque si ponga sul loro cammino, Toto Wolff emerge come il più determinato a conquistare ogni preda possibile.

Recentemente è tornato a far parlare di sé, grazie alle sue sibilline dichiarazioni ad una rete televisiva austriaca, l’attuale Team Principal della Mercedes in Formula 1: Toto Wolff. I suoi intenti, apertamente palesati senza tanti complimenti, hanno gettato un’ombra oscura sulla situazione di caos assoluto che parrebbe regnare attualmente in seno alla scuderia rivale della Red Bull Racing.

L’epicentro delle sue manovre avide è per l’appunto la scuderia austriaca, e in tal senso è da interpretare come una frecciata scoccata ai danni dei propri avversari il fatto che le parole di Wolff siano state proferite proprio ad un’emittente di quella Nazione. La Red Bull risulta essere attualmente una squadra tormentata da dissidi interni e dalle incertezze legate al suo capo, Christian Horner.

Mentre il caos infuria nei corridoi della scuderia austriaca, Wolff si china con fare predatorio su Max Verstappen, il gioiello più prezioso della corona Red Bull. Non contento di mettere gli occhi sul talento olandese, Wolff sembra determinato a svaligiare completamente la ‘gioielleria’ dei rivali, ambendo ad ingaggiare alcune menti particolarmente brillanti.

Le divergenze di casa Red Bull rendono i suoi uomini facili prede

Wolff ha lasciato infatti intendere senza tanti giri di parole di voler sfruttare le loro incertezze legate a Adrian Newey e a Helmut Marko per portarli con sé a Brackley. Si tratta di un comportamento che non brilla certo per cavalleria e galanteria, ma mette perfettamente in luce la vera natura dei rapporti tra team differenti in Formula 1. In questo ambiente o sei uno squalo assetato di sangue che nuota senza rimorsi tra le acque turbolente oppure finisci per essere divorato.

Piuttosto che rivelare un desiderio genuino di competere con sportività e rispetto, l’approccio alle altrui vicissitudini da parte di chi è chiamato a dirigere le strategie di un team risulta essere cinico e calcolatore, pronto a sfruttare qualsiasi debolezza dell’avversario per ottenere ciò che desidera.

Anche se Wolff tenta di mascherare il suo comportamento dietro un velo di diplomazia e spregiudicatezza, è chiaro che il suo obiettivo principale non è solo vincere, ma anche annientare la concorrenza.

Wolff sa che nel mondo ineffabile della Formula 1 o si mangia o si viene mangiati, lui ha scelto di essere il predatore piuttosto che la preda. Mentre il mondo della Formula 1 continua a girare su se stesso con le sue alleanze mutevoli e i colpi di scena, è importante non dimenticare che dietro la facciata glamour e l’emozione delle gare c’è un lato oscuro, popolato da individui pronti a sacrificare qualsiasi cosa per raggiungere il successo.