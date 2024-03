Biathlon, Lisa Vittozzi vince la Coppa del mondo

Lisa Vittozzi completa l’impresa e conquista la Coppa del Mondo salendo così sul trono del biathlon nella stagione che l’ha vista laurearsi anche campionessa del mondo della 15 chilometri.

Biathlon, la gara

Lisa Vittozzi taglia l’ultimo traguardo della stagione con il tricolore in mano, ventunesima a 1’54″6 ma il piazzamento a questo punto conta poco. Perchè in vetta alla classifica generale c’è Lisa Vittozzi, seconda italiana di sempre a cogliere il globo di cristallo dopo la doppietta firmata Dorothea Wierer nel 2018/19 e 2019/20. Vittozzi vince la generale con 1091 punti e 23 lunghezze di margine su Lou Jeanmonnot, assoluta rivelazione stagionale, con Tandrevold che scende in terza posizione a 1044. E proprio a Jeanmonnot va il successo finale della classifica di specialità della mass start, davanti a Simon e Lena Häcki Gross.

Lisa Vittozzi, la stagione

Un trionfo figlio di una seconda parte di stagione implacabile per Lisa, protagonista assoluta da gennaio in poi dopo che in apertura di stagione, al successo inaugurale di Östersund, erano seguiti alcuni acciacchi fisici che sembravano poterne rallentare la corsa. Ma il finale è stato una marcia trionfale, dalle medaglie iridate di Nove Mesto, ai podi e successi a ripetizione, fino al sigillo finale.

Il suo inverno conta di 5 vittorie – oro iridato incluso – tre secondi (con i due argenti di Nove Mesto) e due terzi posti e la conquista anche di due coppette di specialità, nell’individuale e nell’inseguimento. Una stagione da record.

Le parole

Lisa Vittozzi commenta così il successo in Coppa del Mondo: “E’ stata dura oggi – sono state le sue parole – ma alla fine ce l’ho fatta e sono scoppiata in lacrime come una bambina, mi sono voluta godere questo momento. Ho vissuto davvero sulle montagne russe del biathlon in questi anni, ma ed ora sono in vetta al mondo. Sono orgogliosa di me stessa per essere stata capace di lottare per il mio sogno che è diventato realtà! La stagione si conclude nella maniera migliore possibile. Questa coppa rappresenta il mio percorso, anche i momenti difficili che ho passato e anche per questo sono doppiamente orgogliosa di quello che ho fatto”.