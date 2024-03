Hamilton-Ferrari, clamoroso dietrofront: c’è la firma

Ferrari, il clamoroso dietrofront per il 2025 riguarda Lewis Hamilton: così cambia tutto, ecco la firma inaspettata

Lo scorso 1 febbraio il mondo della Formula 1 è rimasto a bocca aperta davanti ad uno degli annunci più clamorosi ma soprattutto inaspettati degli ultimi dieci anni. Lewis Hamilton ha deciso di lasciare la Mercedes per passare ai grandi rivali della Ferrari.

Dal 2025 il 39enne di Stevenage, sette volte campione del mondo, correrà dunque per il Cavallino Rampante. Al suo fianco ci sarà Charles Leclerc, con buona pace di Carlos Sainz per il quale il mercato è già cominciato con un anno d’anticipo.

Parallelamente mentre il Circus della Formula 1 è in attesa di scendere in pista in Australia in quel di Melbourne per il terzo gran premio della stagione, tornano pressanti le voci sul futuro del pilota inglese alla guida della ‘Rossa’.

Hamilton, già in Bahrain nel primo GP dell’anno, dal Paddock non ha potuto trattenere l’emozione di poter correre con la Ferrari dall’anno prossimo. Un sogno che si avvera, dopo una lunghissima e vincente carriera presso la Scuderia guidata da Toto Wolff. Un sogno, a detta dello stesso Hamilton, che praticamente ogni pilota culla intimamente: quello di vestire la tuta della Ferrari.

In vista del suo approdo, dopo quest’ultima annata in Mercedes, le voci di mercato continuano a farsi pressanti e riguardano soprattutto chi affiancherà Hamilton lavorandoci spalla a spalla nella sua prima stagione con il ‘Cavallino Rampante’.

Ferrari, dietrofront Hamilton: svolta clamorosa

Da questo punto di vista il caos legato al caso Horner, in Red Bull, ha aperto una suggestione a dir poco clamorosa che potrebbe vedere Adrian Newey fare le valigie in direzione Maranello. La realtà, però, pare essere decisamente un’altra.

‘Formulapassion.it‘ parla della possibilità che l’ingegnere che ha affiancato Hamilton in Mercedes per ben 11 anni possa approdare alla Ferrari. Il rapporto importante tra Peter Bonnington e Lewis Hamilton potrebbe però non bastare.

Non vi sarebbero conferme a tal riguardo in arrivo da Maranello: e sembrerebbe, invece, in forte risalita le possibilità che Riccardo Adami possa alla fine affiancare Hamilton come già accaduto con altri grandi piloti della ‘Rossa’ in passato.

Arrivato nel 2015 come ingegnere di pista di Sebastian Vettel – con cui aveva lavorato già in Toro Rosso – Adami è diventato la figura di maggior rilievo che oggi affianca Carlos Sainz.

Una situazione che nei prossimi mesi sarà sicuramente oggetto di chiacchiericcio ma intanto le possibilità che Adami ‘accompagni’ Hamilton come ingegnere di pista si fanno sempre più elevate.