Schumacher, l’annuncio fa gioire: ora tocca alla Ferrari

L’annuncio su Michael Schumacher fa commuovere i tifosi della Ferrari e li fa al tempo stesso gioire: le parole dell’ex ferrarista

Michael Schumacher continua a mancare tantissimo a chi ha avuto modo di conoscerlo, anche solo come grandissimo pilota e dallo schermo di una tv. Da quando purtroppo ha avuto il tragico incidente sugli sci nel dicembre 2013, per cui la famiglia ha chiesto silenzio, la sua vita è cambiata. Una storia triste che, appunto, non ha avuto quei risvolti positivi in cui in molti hanno sperato. Parlando della Ferrari, e soprattutto di quello che sarà il futuro della scuderia, è arrivato poi un annuncio che ha sorpreso e fatto piacere.

La Ferrari sta affrontando questa stagione con Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il prossimo anno, invece, la situazione cambierà perché a Maranello approderà Lewis Hamilton. Una novità a cui qualcuno ancora non riesce a credere. E che molto probabilmente avrebbe stupito anche lo stesso Schumacher.

A tal proposito Giancarlo Fisichella, ex pilota della Formula 1 che in tutta la carriera ha disputato 231 gran premi ha parlato di Michael Schumacher facendo riferimento alle sue condizioni. Ma non solo. Ha riferito appunto anche il suo pensiero su quello che l’ex pilota potrebbe al giorno d’oggi pensare di Hamilton. Specialmente per il suo passaggio alla Ferrari del prossimo anno.

Fisichella parla di Michael Schumacher e non manca il riferimento a Lewis Hamilton in Ferrari: le sue parole

Ai microfoni di ‘OCB Scores ‘, Giancarlo Fisichella ha dichiarato: “Non conosco le sue condizioni perché nessuno lo sa, ma gli auguro solo il meglio e spero che possa tornare presto”. E poi ha dichiarato con certezza: “Di sicuro, Michael Schumacher sarebbe felice di vedere Lewis Hamilton guidare per la Ferrari l’anno prossimo e vincere il campionato, perché no?“.

“Sono certo che Schumi – ha continuato l’ex pilota – spiegherebbe a Lewis semplicemente che Ferrari è una scuderia fantastica. È un po’ diverso dai team inglesi in termini di atmosfera, è un po’ più come una famiglia. Si sentirà subito parte della squadra rossa”.

Il leggendario pilota, secondo quello che è stato principalmente un suo amico, avrebbe perciò accolto l’attuale numero #44 della Mercedes come un nuovo membro di una famiglia. Su questo, nonostante le gare che tra i due ci sono state in passato, Fisichella non ha dubbi. Adesso tocca alla Ferrari accoglierlo in maniera impeccabile.