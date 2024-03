Hamilton-Ferrari: arriva la prima mazzata, ora cambia tutto

Grande attesa, nella prossima stagione, per Hamilton al volante della Ferrari, ma ci sono subito problemi in vista

Una stagione, quella attuale in Formula Uno, iniziata per tanti versi in maniera surreale. Con lo sguardo di molti già proiettato al 2025, anno in cui lo stato attuale delle cose potrebbe cambiare. Molta parte dell’attesa è dovuta all’arrivo di Hamilton in Ferrari.

La mossa della Rossa, che ha annunciato il sette volte campione del mondo con un anno di anticipo, ha creato notevole hype sulle prospettive future, dal punto di vista mediatico e non solo. Del resto, appare comunque dura battere la Red Bull quest’anno, come stanno testimoniando anche le prime gare.

La vettura anglo-austriaca continua a volare, Verstappen in pista fa sempre piazza pulita e le due doppiette ottenute in Bahrain e in Arabia parlano piuttosto chiaro. Anche se sullo sfondo, la delicata situazione del team campione del mondo potrebbe, alla lunga, anche far avvertire il suo peso.

Per quanto riguarda la Ferrari, si sono intravisti miglioramenti incoraggianti. Due podi ottenuti da Sainz e Leclerc, che per il momento affermano le vetture di Maranello come seconda forza in pista. Tanti più problemi, invece, per Hamilton, che con la Mercedes non è andato al di là di un settimo e un nono posto. Anche lui sembra già proiettato al prossimo anno. Ma occhio a scenari che potrebbero non essere così rosei.

“Per Hamilton sarà dura alla Ferrari”, l’annuncio sul cosiddetto ‘ostacolo’ Leclerc

C’è chi ritiene che Hamilton avrà qualche difficoltà in Ferrari. Come l’ex pilota Giancarlo Fisichella, che ha sottolineato i rischi cui potrebbe andare incontro il campionissimo britannico.

Ecco le dichiarazioni dell’ex pilota della Rossa ai microfoni di ‘Express Sport’. “Hamilton troverà una atmosfera positiva, per lui non sarà un problema integrarsi, la Ferrari è come una famiglia – ha spiegato – Ma Leclerc c’è già da qualche anno. Per Lewis sarà dura battere Charles, in qualifica soprattutto lui è molto veloce e lo ha dimostrato con tante pole position”.

Fisichella ha al tempo stesso la ‘ricetta’: “Lewis dovrà essere molto concentrato, abituarsi subito all’ambiente di Maranello, passare molto tempo con i meccanici e in fabbrica”. Il dualismo tra i due piloti potrebbe spingere la competitività della Ferrari, ma non sarà facile da gestire per la scuderia. Ci sarà comunque tempo per pensarci.