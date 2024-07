Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Cosenza è pronto a chiudere per l’arrivo di Christos Kourfalidis dal Cagliari. Il centrocampista classe 2002 potrebbe tornare in Serie B dopo l’ultima stagione vissuta alla Feralpi Salò, questa volta a titolo definitivo, ma con la possibilità per i sardi di riacquistare il giocatore.