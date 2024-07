Parma, seduta di lavoro con visita “special”

Una seduta al mattino per il Parma che continua il lavoro di preparazione sotto la guida dello staff tecnico e dell’allenatore Fabio Pecchia, in vista del match amichevole, a Linz, contro il Galatasaray. Ma anche un allenamento davvero particolare, entrato nella tradizione del ritiro estivo gialloblu.

Al Mutti Training Center di Collecchio, la seduta del giovedì ha riunito la Prima Squadra Maschile e il Parma Special, la squadra che partecipa al campionato FIGC della Divisione di calcio paralimpico e sperimentale. Come in ogni ritiro, al termine della seduta di allenamento, i ragazzi, allenati da Stefano Cavalli scendono in campo per sfidare i campioni gialloblu. Un modo per stare insieme e trascorrere del tempo, fare foto e seguire, naturalmente, l’allenamento impostato da Fabio Pecchia e dal suo staff. Ma un modo anche per ritrovarsi e abbracciarsi.