Mistero Marquez, la Ducati infuriata: nascondono tutto

Un weekend negativo per il campione spagnolo, finito a terra dopo una caduta prendendo così la leadership del mondiale

Nel GP del Texas, Marc Marquez è stato protagonista di una brutta caduta. Così facendo lo spagnolo ha perso la testa della classifica, ora occupata suo fratello Alex, lasciando spazio anche a Francesco Bagnaia che recupera terreno.

Lo stesso Pecco che è riuscito a tornare a vincere, mettendo a referto il primo successo di questo campionato mondiale 2025. Sembrava esserci l’ennesimo successo di Marquez, ma la cadutaa ha cambiato i piani.

Caduta Marquez, dichiarazioni forti: cos’è successo

Davide Tardozzi, team manager, ha parlato ad As del weekend agrodolce della Ducati. “Come al solito, quando hai due piloti, ci sono sempre risate e lacrime. Il piccolo errore di Marc che gli è costato la gara è stato un peccato, ma Pecco ha vinto. Quindi d’altra parte siamo contenti che Pecco sia tornato a vincere, anche se Marc ha dimostrato quanto fosse veloce“.

Naturalmente Marc Marquez non era soddisfatto: “Abbiamo parlato con Marc di quello che è successo, ma resta tra noi. Pecco aveva bisogno di una giornata come questa. Ho sempre detto che avremmo visto il vero Pecco in Qatar, ma ha già fatto una gara fantastica qui“.

Difficile dire se si è più felici per Pecco o dispiaciuto per Marc in casa Ducati: “Non lo so. Devo dividere i miei pensieri. Ho due figli, devo essere felice per uno e arrabbiato per l’altro. Dovevamo parlare dell’errore fatto, e lo abbiamo fatto, ma mi fido di Marquez e confido che questo suo errore sarà utile in futuro“.