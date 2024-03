L’era di Igor Tudor sulla panchina biancoceleste è iniziato con alcuni infortuni nella Lazio: diverse le indisponibilità per il tecnico croato che potrà sfruttare la sosta per cercare di recuperare qualche indisponibile. Da Patric a Provedel, passando per Luca Pellegrini e Rovella: ai microfoni di Lazio Style Channel, il dottor Fabio Rodia si è soffermato sull’infermeria del club del presidente Lotito con l’occhio che strizza alla doppia sfida tra campionato e Coppa Italia contro la Juventus.

Desta maggiore preoccupazione il problema rimediato dall’estremo difensore biancoceleste infortunatosi contro l’Udinese. Distorsione alla caviglia con interessamento del legamento che l’obbligherà a restare ai box per qualche settimana. Toccherà a Mandas difendere i pali della nuova Lazio di Igor Tudor.

Infortuni Lazio: chi recupera per la Juventus?

“Patric ha quasi superato il problema e, se non ci saranno complicazioni, dovrebbe rientrare in gruppo nei prossimi giorni. Per quanto riguarda Rovella è afflitto da pubalgia. La situazione è in evoluzione, lo stiamo monitorando giornalmente, per il momento non si possono fare previsioni sul suo rientro. Pellegrini, invece, ha rimediato una distorsione alla caviglia ma fortunatamente non di grave entità. Fortunatamente il ragazzo potrà recuperare in serenità anche viste le squalifiche sia in campionato che in Coppa Italia. Passi importanti li sta facendo Provedel. Non si può dare un tempo preciso per il suo rientro, ma nonostante l’infortunio serio, in nove giorni l’estremo difensore ha fatto passi da gigante. La speranza è di riaverlo a disposizione per il derby”.