Inter, calo mentale? La sosta arriva al momento giusto

Una sosta che servirà a molte squadre, Inter compresa. Il prossimo weekend i maggiori campionato europei resteranno fermi per dare spazio a molte Nazionali, con alcune che si giocheranno la qualificazione al prossimo campionato europeo. Una pausa che da una parte potrebbe essere difficile da digerire per chi sta attraversando un buon momento dal punto di vista di forma e dei risultati; dall’altra, invece, potrebbe essere un punto a favore per recuperare energie perse e ritrovare quella brillantezza che forse nelle ultime settimane è mancata un po’ rispetto all’intero cammino in questa stagione.

Ritrovare energie

Affermare che l’Inter abbia perso smalto forse è troppo, sicuramente gli ultimi giorni sono stati difficili da digerire dal punto di vista mentale. La sconfitta contro l’Atletico Madrid e la conseguente eliminazione dalla Champions League è stata una doccia fredda per la formazione nerazzurra che, con il campionato archiviato, sperava di andare il più lontano possibile nella manifestazione europea. Invece ecco un’eliminazione amara soprattutto per quelli che erano i presupposti iniziali, con la squadra di Simone Inzaghi che – tra le due sfide – non è stata concreta come per la maggior parte della stagione.

Contro il Napoli, nell’ultima di campionato, si è visto un leggero calo fisico-mentale da parte di diverse pedine fondamentali dello scacchiere dell’Inter. Per questo motivo questa pausa potrebbe rigenerare un ambiente che deve ancora raggiungere la matematica dello scudetto, e perdere altri punti per strada potrebbe essere un segnale negativo in vista del rush finale di stagione. Il vantaggio sulle concorrenti è ancora considerevole, ma affrontare le prossime gare in maniera superficiale potrebbe essere un grave errore. La delusione dopo Madrid è tanta, ora però bisogna archiviare in fretta ed eliminare le scorie negative. Questa squadra ha già dimostrato di essere matura e deve farlo ancora per cucirsi la seconda stella sul petto.