Schumacher distrugge Hamilton: è già bufera alla Ferrari

Il giudizio di Schumacher su Lewis Hamilton sembra senza appello: c’è chi pensa che puntare sul britannico non sia l’ideale per la Ferrari

Il 2024 viene vissuto da molte scuderie di Formula Uno come un anno di transizione, consapevoli di come sia quasi impossibile riuscire a scalfire la leadership di Max Verstappen. La stagione è appena iniziata ma la superiorità della Red Bull e del tre volte campione del mondo è già apparsa evidente a molti.

Nonostante tutto, c’è chi nutre qualche speranza in più per il prossimo anno, quando si verificherà approderà Lewis Hamilton in Ferrari, dove affiancherà Charles Leclerc in sostituzione di Carlos Sainz. Sarà davvero la scelta giusta?

Sette titoli in Formula Uno non si vincono certamente per caso, solo Michael Schumacher e Lewis Hamilton sono riusciti a farlo, mettere in discussione il loro talento non è certamente possibile. Alla Ferrari sono però stanchi di stare a guardare e di assistere alle vittorie della Mercedes prima e della Red Bull ora, per questo si è deciso di puntare sul britannico.

Lewis Hamilton alla Ferrari: un giudizio inappellabile

L’assenza di Mondiali a Maranello dura ormai dal 2007, decisamente un tempo troppo lungo per un team che vanta una storia così prestigiosa, ma che puntualmente a metà annata si ritrova a essere fuori dai giochi. La monoposto da allora ha mostrato sicuramente dei difetti, ma è impensabile non riuscire mai a lottare in maniera concreta per salire in vetta al mondo.

Nonostante tutto, c’è chi è convinto che avere ingaggiato l’inglese non sia del tutto una scelta corretta o almeno ha qualche dubbio a riguardo. Il giudizio non arriva da uno qualunque, ma da Ralf Schumacher.

Il fratello di Michael non è così sicuro che il collega possa avere le carte in regola per riportare la “Rossa” in alto, almeno non per stare al livello della concorrenza: “Hamilton è un pilota fantastico, ha vinto sette titoli in carriera, ma non penso abbia le qualità di Verstappen – sono state le sue parole a ‘formel1.de’ -. Non può eliminare quel decimo in più a ogni costo, non penso sia costante tanto quanto lui”.

Le sue parole in merito al passaggio di Hamilton alla Ferrari potrebbero quindi non fare piacere ai tifosi della “Rossa”, che si augurano davvero di poter smettere grazie a lui di fare da spettatori alle vittorie degli avversari.

Se si è convinti che Lewis possa segnare la svolta per la scuderia italiana si dovrebbe cambiare idea, almeno questa è la teoria di Ralf. Il tedesco basa il suo pensiero su un aspetto ben preciso, che ci tiene a sottolineare: “Hamilton porterà la sua esperienza e le sue convinzioni, ma io sono convinto che la Ferrari sia già sulla buona strada. Hamilton non riuscirà a dare un grande contributo”.

Solo la pista potrà dire se la decisione presa sia quella giusta, ben sapendo coem una realtà come la Ferrari sarà pronta a fare il possibile per permettergli di rendere al meglio: “Vasseur non pagherebbe così tanti soldi per niente, di questo ne sono sicuro – ha sottolineato Ralf – Si farà il possibile affinché Hamilton possa dare il massimo garantendogli tutto quanto è necessario”-