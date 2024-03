Apertura improvvisa: ribaltone per Marquez

Marc Marquez ha iniziato piuttosto bene la sua nuova avventura nel team Gresini alla guida della Ducati Desmosedici. Occhio alle sorprese

La Ducati è ancora oggi la moto più veloce e competitiva del circus della MotoGP. Il risultato del primo gran premio della nuova stagione, con il trionfo di Pecco Bagnaia in Qatar sul circuito di Losail, rappresenta un messaggio esplicito lanciato alla concorrenza. E di questa superiorità potrebbe usufruire lo stesso Marc Marquez.

Il fuoriclasse di Cervera ha lasciato la sua comfort zone, la Honda di cui ha rappresentato i colori per oltre dieci anni, proprio perché attratto dalla possibilità di tornare a competere per il titolo iridato dopo troppi anni di astinenza. E la Ducati Desmosedici in dotazione al team Gresini, per il quale correrà in questa stagione, è in grado di soddisfare le sue ambizioni.

Va sottolineato come l’ex acerrimo nemico di Valentino Rossi abbia firmato il contratto per una sola stagione, un modo come un altro per garantirsi una via di uscita al termine di questa annata. Ma in realtà non è affatto da escludere che il rapporto tra Marquez e la Ducati possa proseguire nel tempo, consolidandosi e rafforzandosi.

Mentre i media spagnoli raccontano di una pessima interazione tra l’idolo dei tifosi iberici e il management italiano del team Gresini, le dichiarazioni del nuovo direttore sportivo Mauro Grassilli lasciano aperta la porta ad ogni tipo di soluzione in vista delle prossime stagioni.

Marquez-Ducati, altro che addio: l’annuncio del direttore sportivo fa impazzire i tifosi

Le parole di Grassilli, che ha preso il posto di Paolo Ciabatti all’interno del management di Borgo Panigale, non esclude affatto che Marquez possa affiancare Francesco Bagnaia nel team ufficiale in sostituzione di Enea Bastianini, destinato a cambiare aria. Si tratta dunque di un’ipotesi concreta che fa sognare i tifosi del fuoriclasse spagnolo e della stessa Ducati.

“Non abbiamo fretta di decidere chi sarà il secondo pilota ufficiale – ha precisato Grassili ai microfoni di Motorsport-Total.com -. Ma la scelta sarà importante, va ponderata e richiede tempo. Abbiamo tanti piloti tra cui scegliere”. A quanto pare la rosa dei candidati è molto più ristretta di quanto lasciato intendere il nuovo direttore sportivo della Ducati

“Marc piace molto al marchio – sottolinea -. È un pilota che ha vinto tanto e ha un grande carisma. Non lo conosco da molto, ma mi sembra una persona onesta, sincera, una persona meravigliosa. Marquez è un pilota importante da tenere in serie considerazione“. Attenzione però, perché a Borgo Panigale non si faranno follie sotto l’aspetto economico: “La situazione economica globale ci obbliga a stare molto attenti alle nostre spese”.