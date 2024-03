La famiglia Viola stretta in un abbraccio: ieri l’ultimo saluto a Barone

Una giornata di dolore e di ricordo. L’ultimo saluto che Firenze ha riservato a Joe Barone è stato composto ma carico di emozione. C’erano tutti quelli che in questi anni hanno scritto pagine Viola con lui, nella casa della Fiorentina. Il volto in lacrime di colui che in questi anni toscani, ma anche e soprattutto in quelli americani, si è fidato ciecamente come Commisso. Quelli della squadra che ha raccontato tramite i social in queste ore di un dirigente entrato in empatia totale con il gruppo.

Uno ad uno i giocatori hanno voluto salutarlo per l’ultima volta, provando a dimenticare forse gli attimi vissuti in quella domenica maledetta, con un simbolo la maglia firmata, che resterà così eterna. La delegazione del settore giovanile, quei ragazzi che tanto lo avevano reso orgoglioso in questi anni di successi, con in prima fila Alberto Aquilani.

Cosa ha lasciato e cosa ha fatto per la Fiorentina Barone è sotto gli occhi di tutti, ora però non è tempo ancora di pensare al futuro. Gli occhi lucidi anche di chi è stato sul campo avversario di mille battaglie la dicono lunga sulla qualità umana e professionale. Tutta la serie A con i dirigenti presenti al Viola Park. La famiglia ha ringraziato tutti durante l’ultimo saluto a Joe Barone, ogni singola persona accorsa a rendere omaggio a un uomo che se ne va troppo in fretta ma che lascia a Firenze un’impronta del suo passaggio che non verrà mai cancellata.

Giada Giacalone