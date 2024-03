La partita Italia–Venezuela è una prima delle due amichevoli in programma negli States per la Nazionale di Luciano Spalletti con l’occhio che strizza all’Europeo in Germania che inizierà a giugno. Gli azzurri giocheranno stasera, giovedì 21 marzo alle ore 22 (orario italiano) allo stadio di Fort Lauderdale, nello stato della Florida.

Il tecnico azzurro si affida alla miglior formazione possibile, con l’ultimo arrivato Mancini, che prenderà il posto nell’undici iniziale dell’Italia contro il Venezuela che finora non si erano mai affrontate. Chance dal 1′ per Retegui supportato da Chiesa e Pellegrini, con Spalletti che dovrà rinunciare all’infortunato Berardi.

Italia-Venezuela, probabili formazioni

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Mancini, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Retegui. Ct: Spalletti.

VENEZUELA (4-2-3-1): Romo; Gonzalez, Angel, Osorio, Navarro; Rincon, Martinez; Machis, Otero, Savarino; Rondon. Ct: Batista.

Italia-Venezuela: dove vedere il match in TV e streaming

Il match sarà disponibile in diretta TV come al solito su Rai Uno e in streaming su Rai Play.

I convocati di Luciano Spalletti

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Gianluca Mancini (Roma), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Michael Folorunsho (Verona) Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Lucca (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).