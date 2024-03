Sinner, che paura: crollo in classifica ATP

Il tennista azzurro Jannik Sinner rischia grosso, può perdere tanti punti nel corso del prossimo torneo di tennis.

Jannik Sinner è il protagonista del tennis mondiale in questo 2024. Fino ad ora il suo ruolino di marcia è impressionante, 16 vittorie e una sola sconfitta, arrivata negli ultimi giorni ad Indian Wells. I numeri dell’atleta altoatesino sono impressionanti e Jannik è uno dei principali candidati a diventare numero uno nei prossimi mesi.

L’azzurro ha vinto gli Australian Open e il torneo Atp di Rotterdam ed è diventato il primo italiano nella storia a raggiungere la Top 3 in classifica nel corso dell’era Open. Ad Indian Wells Sinner ha sfiorato il sorpasso su Alcaraz, ma la sconfitta contro lo spagnolo ha rinviato tutto. Ora l’altoatesino tornerà in campo nel Masters 1000 di Miami, ma l’azzurro rischia grosso, almeno in chiave classifica.

Il sorpasso ad Alcaraz appare piuttosto difficile, a meno di una clamorosa eliminazione della testa di serie numero uno nei primi turni, Sinner invece è costretto a difendere la finale dello scorso anno e rischia quindi di perdere diversi punti in classifica. C’è attesa inoltre per capire le condizioni del giovane talento azzurro, uscito con un problema al gomito e in generale malconcio dalla semifinale poi persa contro Alcaraz. I tifosi attendono novità.

Jannik Sinner, occhio alla classifica

Il torneo di Miami servirà quindi a Sinner per confermare il suo rendimento e soprattutto per difendere la sua posizione in classifica, non cosi certa. In Florida tra l’altro Daniil Medvedev difenderà la vittoria dello scorso anno, ma il russo su questa superficie è una certezza e come dimostra la finale ad Indian Wells è un tennista molto continuo a livello di risultati.

Il tabellone di Sinner non è impossibile, ma – dopo diverse settimane giocate al massimo – vanno capite le condizioni del talento azzurro, apparso piuttosto stanco nel match contro Alcaraz di qualche giorno fa. Tra il finale di 2023 e inizio 2024 Sinner ha giocato parecchio i tifosi sperano che non ne possa risentire.

Dopo Miami arriveranno i tornei sulla terra battuta, finora il tallone d’Achille del nostro giovane campione. L’azzurro non ha tanti punti da difendere e questo comporta che Jannik potrebbe fare un ulteriore salto in classifica e magari avvicinare il tanto agognato primo posto nel ranking. I tifosi ci sperano, l’ennesima impresa del giovane campione azzurro non è utopia.