Sinner, novità importantissima poco fa: torna a Montecarlo

Colpo di scena per Jannik Sinner che ha dovuto cambiare i propri piani a Miami

Primo smacco dell’anno per Jannik Sinner che durante l’ultimo Indian Wells non è riuscito ad andare oltre le semifinali. A batterlo proprio poco prima del match clou è stato il rivale Carlos Alcaraz, tennista spagnolo confermatosi poi campione dopo aver sconfitto Daniil Medvedev.

Prosegue dunque la rincorsa verso il primo posto, occupato da Novak Djokovic, da parte dello spagnolo e dell’italiano, rispettivamente secondo e terzo nel ranking mondiale. Calma e sangue freddo da parte di Sinner che ha già deciso come organizzare il suo prossimo futuro.

Una volta archiviata la tappa negli USA, per l’altoatesino è arrivata una brevissima pausa prima degli impegni a seguire. In ballo non c’è solo la propria carriera o la supremazia ma addirittura la storia del tennis, Sinner lo sa ed è per questo che vorrà farsi trovare ancora una volta pronto. Peccato, però, che proprio di recente un imprevisto ha coinvolto l’atleta classe 2001 con annesso ritorno a Montecarlo.

Luogo dove Sinner e il suo staff risiedono da ormai qualche tempo. Si tratta di una doccia fredda per il campione originario di San Candido che rischia di dover cambiare le proprie strategie all’ultimo. C’è un problema per Sinner in vista dei Miami Open, torneo che potrebbe sancire la svolta per il suo personalissimo percorso.

Problemi per Sinner: Vagnozzi salta il Miami Open

Aria di rivincita, come detto, da parte del giovane italiano che durante la prossima tappa statunitense potrebbe incontrare nuovamente Alcaraz. Purtroppo, però, il ventitreenne dovrà prepararsi al torneo senza il suo fedele coach: stop forzato per Simone Vagnozzi che non ha potuto raggiungere il suo team ma si è dovuto fermare in quel di Montecarlo. Niente da fare per lui che è stato costretto a dare forfait.

A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport che ha raccontato dello stato di salute di Vagnozzi e di come il coach sia alle prese con la riabilitazione dopo l’intervento chirurgico. Insomma, chissà che questo non potrà rappresentare per Sinner un motivo in più per fare bene a Miami. L’ultima volta l’altoatesino è arrivato in finale ma è stato fermato da Medvedev, questa volta la musica potrebbe invece cambiare.

Sia per quanto riguarda l’esito del torneo, sia per quelli che saranno gli accoppiamenti del tabellone. In finale, infatti, Sinner potrebbe misurarsi con Alcaraz, sarebbe la seconda volta in pochi mesi. Non una sfida facile per il classe 2001 che ha anche riportato anche un problema al polso dal quale sembrerebbe in via di guarigione.