Un pilota italiano torna in Formula 1: c’è già la data

Colpo di scena in Formula 1, un pilota italiano potrebbe tornare: spunta già la data del possibile esordio

Dopo la sosta dell’ultimo weekend, il campionato mondiale di Formula 1 è pronto a rivedere tornare i suoi piloti in pista a Melbourne per il Gran Premio d’Australia, in programma domenica alle ore 5 italiane.

La Ferrari cercherà di alzare ulteriormente l’asticella dopo i risultati ottenuti nei primi due GP stagionali, ma è chiaro che anche stavolta la favorita sia la Red Bull di Verstappen che è già primo in classifica e la cosa non stupisce. Come era prevedibile, infatti, la Red Bull si sta mostrando di nuovo superiore alla Rossa e veder trionfare il Cavallino Rampante al Mondiale sarebbe una vera impresa.

I tifosi della Ferrari si augurano, però, che le cose possano cambiare a partire dal prossimo anno quando alla guida della vettura ci sarà Lewis Hamilton, il cui approdo a Maranello ha scatenato tantissimo entusiasmo. A partire dal campionato mondiale del 2025 molte cose sono in procinto di cambiare ed anche lo stesso Verstappen potrebbe lasciare Red Bull per unirsi alla Mercedes e sostituire il pilota inglese.

Grosse novità, però, potrebbero presto arrivare riguardo un pilota italiano che sarebbe in procinto di approdare in Formula 1, ovvero Andrea Kimi Antonelli che, oltre ad essere nel mirino della Mercedes, potrebbe diventare il nuovo pilota della Williams

Formula 1, sorpresa Antonelli: Vowles apre all’approdo in Williams

A soli 17 anni, Andrea Kimi Antonelli sta facendo grandi cose in Formula 2 con il Prema Racing e la Mercedes, come rivelato qualche giorno fa dal team principal Toto Wolff, lo ha messo nella lista dei potenziali sostituti di Lewis Hamilton. Sebbene Wolff abbia dichiarato di essersi pentito di aver parlato troppo del talento azzurro, quest’ultimo resta una possibilità concreta e l’ipotesi di vederlo alla guida della Mercedes non è tramontata.

Tuttavia, nelle ultime ore è spuntata fuori la possibilità che il pilota bolognese, il prossimo anno, possa fare il suo debutto in F1 come pilota ufficiale della Williams. Ad aprire a questo scenario è stato proprio il team principal della Williams James Vowles che si è detto sicuro dell’approdo in Formula 1 del pilota italiano che ha fatto benissimo nelle sua serie junior.

Vowles è voluto andarci cauto, affermando come il debutto di Antonelli in Formula potrebbe non essere necessariamente in Williams e che prenderà una decisione meritocratica, ma è chiaro che le sue parole sono più di un apertura nei confronti del pilota bolognese. In Williams, come sottolineato da Vowles, ci sono tanti giovani piloti di talento e Antonelli dovrà essere bravo a sbaragliare la concorrenza se vorrà convincere del tutto la scuderia a puntare su di lui.

Nonostante la giovane età, il pilota italiano si è distinto subito ed in molti credono che abbia tutte le qualità per raggiungere la Mercedes un giorno, ripetendo il percorso fatto da Bottas e Russell che pure passarono dalla Williams prima dell’approdo a Brackley