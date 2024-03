Verstappen alla Mercedes: indizio in diretta

Max Verstappen, svolta clamorosa: il tre volte iridato è pronto a passare in Mercedes, l’indizio in diretta è fin troppo chiaro.

Max Verstappen ha cominciato il Mondiale 2024 nel miglior modo possibile. Il tre volte iridato e campione del mondo in carica ha fatto subito capire agli avversari che anche quest’anno il divario è ancora troppo ampio. Due successi su due nelle prime gare stagionali (Bahrain e Arabia Saudita), anche se forse sarebbe il caso di parlare non solo di vittorie, ma di autentici domini. La RB20 si sta rivelando ancora più prestante della RB19 e con Verstappen alla guida il risultato è scontato.

Bottino pieno per la Red Bull, che può giovarsi anche di un ritrovato Sergio Perez (due volte secondo). Risultati che danno respiro alla scuderia di Milton Keynes, travolta dallo scandalo Horner e dalla faida interna che non fa dormire sonni tranquilli nemmeno al plurititolato pilota olandese. Non a caso nelle ultime settimane l’ipotesi di un addio di Max Verstappen alla Red Bull non è parsa più così impossibile.

Il 26enne di Hasselt ha un contratto con il team anglo-austriaco fino al 2028, ma non è da escludere una separazione anticipata se la situazione interna dovesse ulteriormente peggiorare (specialmente con un’eventuale cacciata di Helmut Marko). Verstappen è stato più volte accostato alla Mercedes da quando Lewis Hamilton ha confermato ufficialmente il suo passaggio alla Ferrari dal 2025. La partenza del 7 volte campione del mondo ha costretto Toto Wolff, Team Principal della scuderia di Brackley, ad andare subito alla ricerca del miglior sostituto possibile.

Verstappen va alla Mercedes: l’indizio non lascia più dubbi

Anche se sono trapelati diversi nomi – Carlos Sainz, Alexander Albon, Sebastian Vettel, Fernando Alonso e il giovane Andrea ‘Kimi’ Antonelli – pare proprio che l’obiettivo numero uno della Mercedes sia Max Verstappen. Nelle scorse ore è saltato fuori un altro indizio che sembra confermare i contatti tra il tre volte campione del mondo e le Frecce d’Argento. Nel corso di una diretta streaming con il Team Redline su Twitch il pilota olandese è stato incalzato dal commentatore, che gli ha rivolto una serie di domande sul suo futuro.

Una di queste è andata dritta al punto, sollevando la questione dell’ipotetico passaggio in Mercedes. La risposta di Verstappen è stata chiara, anche se il finale ha lasciato aperta più di una porta. Il pilota della Red Bull ha sottolineato che al momento non ci sono novità: “Ho un contratto con la Red Bull Racing“, ha aggiunto il leader del Mondiale, regalando però un sorriso che ha insospettito non poco i fan. Un collega di streaming lo ha punzecchiato, dicendogli che non sembra poi così convinto di questa affermazione.

Verstappen ha risposto chiedendo al collega cosa intendesse, ma da quel momento in poi solo silenzio e un nuovo sorriso che per tanti appassionati di F1 la dice lunga su ciò che potrebbe accadere già al termine di questa stagione.